Gobierno pide sanciones contra campaña del 'No'

Samuel Doria Medina, Félix Patzi, Luis Revilla, Alejandro Almaráz y Rebeca Delgado son los cinco opositores que serán denunciados por el Gobierno, debido a que hicieron campaña por el "No" a los estatutos autonómicos, según informó el ministro Hugo Siles.



“Hemos visto panfletería que están intentando hacer circular por la ciudad de La Paz, panfletería que está en la misma sintonía que algunos grafitis que han aparecido en algunas zonas (…) Hemos visto conferencias públicas y abiertas de Doria Medina en que manifiesta su posición para votar por el No”, sostuvo el titular, según radio Erbol.



Explicó que esas personas no fueron acreditadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para hacer campaña frente a este proceso, razón por la que infringieron la norma y deberán recibir una sanción, a criterio del ministro.



“Era más honesto, más legal que se inscriban en su debido momento para hacer campaña por el No y es una violación a la norma electoral realizar estas actividades a último momento sin estar registrados debidamente”, ratificó la autoridad.



Responsabilizó a la agrupación política del Gobernador y Alcalde de La Paz, Soberanía y Libertad (SOL.bo) de la movilización de personas y el pintado de paredes con la consigna negativa hacia el estatuto y recordó que incluso en Cochabamba se llegó a quemar la información distribuida sobre el referéndum.



En Totora Marka se frustró la distribución de panfletos que abiertamente instaban a la población a votar por el "No", el material impreso fue hallado en una imprenta de la ciudad de Oruro y la misma tenía impresa sellos del Tribunal Electoral Departamental (TED).



La consulta ciudadana determinará si se aceptan o no los estatutos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí; lo estatutos autonómicos Indígena Originario Campesinos de Charagua (Santa Cruz) y Totora Marka (Oruro); y las cartas orgánicas municipales de Huanuni (Oruro), Tacopaya y Cocapata (Cochabamba).