Evo ve que el resultado del referendo no lo perjudica a él ni al MAS

El presidente Evo Morales consideró que la totalidad de los votos en el referendo sobre la reelección lo respaldaron y ratificó que no se trata de una derrota del "proceso de cambio", debido a que solo fue una consulta para modificar un artículo de la Constitución Política del Estado (CPE).



"Yo estoy convencido, los que votaron por el Sí han votado para que me quede y los que votaron por el No, dijeron no te vayas Evo. 50 por ciento por el Sí, 50 por ciento por el No, entonces el 100 por ciento para el Evo. No hemos perdido una elección, era solo un referendo para cambiar un artículo de la Constitución", aseveró la autoridad en un acto público en Monteagudo, Chuquisaca.



La autoridad admitió que la campaña perjudica la gestión y volvió a hacer mención a las redes sociales, aunque a manera de broma, refiriéndose al comportamiento de un profesor que miraba su celular durante su discurso.



"Se acabo la campaña, el referendo, siempre perjudica (...) El profesor de música creo que se ha dormido, está chatenado, creo. Me está atacando por las redes sociales", declaró la autoridad ante las risas de los presentes.



Finalmente se refirió a la reunión que tuvo esta mañana con el BID, BM, CAF y CEPAL, organismos internacionales de los cuales se escuchó "cuales son los sus preocupaciones y sugerencias. Bolivia está pasando su mejor momento económico, ahora es el Estado que participa con inversión".