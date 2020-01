Nueve similitudes entre Evo y Trump

Son numerosos los paralelos que se pueden realizar entre los presidentes Donald Trump, de EEUU, y Evo Morales, de Bolivia. Cuanto más pasa el tiempo, más similitudes se confirman y toman forma. Al principio, Morales y sus aliados de la región disimularon escasamente su entusiasmo por Trump, pero luego se dieron cuenta de que ello no era algo provechoso y empezaron a criticarlo. Con todo, las similitudes son varias y consistentes.

1) Explotación de parques nacionales. Ambos mandatarios han señalado que deben realizarse actividades petroleras en sus respectivos parques nacionales y áreas protegidas.



2) Los indígenas como freno al desarrollo. En varias oportunidades el presidente Morales ha señalado que líderes indígenas de tierras bajas “perjudican” el desarrollo al tratar de impedir la actividad de empresas petroleras y que usan el derecho a la consulta previa como un pretexto en ese sentido. Trump, por su parte, ha rechazado los pedidos del pueblo sioux y autorizado la construcción del oleoducto Dakota.



3) Descreer en el cambio climático. Ambos gobiernos no creen en el cambio climático o minimizan sus efectos. El vicepresidente Álvaro García Linera ha señalado en varias ocasiones que las ONG amplifican el asunto y que, en el fondo, este “no es para tanto”.



4) El periodismo es la oposición. Ambos presidentes se han lanzado contra los medios independientes y han usado casi las mismas palabras para atacarlos. En ambos casos han señalado que el periodismo “es la oposición”.



5) Misoginia y machismo. Tanto el presidente estadounidense como su colega boliviano han realizado en los años recientes numerosas declaraciones misóginas y machistas, con amplias repercusiones en los dos países.



6) Proteccionismo, rechazo a acuerdos comerciales. Ambos jefes de Estado son proteccionistas, creen que los acuerdos comerciales son negativos para sus respectivas economías.



7) Apoyo popular del área rural. Un rasgo de ambos regímenes es que logran su mayor apoyo de la zona

rural y de los sectores menos favorecidos de sus sociedades. En EEUU, Trump ganó en el área rural y perdió en todas las ciudades, de la misma manera que Morales.



8) Desprecio por la justicia. Tanto Morales como Trump han hecho declaraciones contra el equilibrio de poderes y la independencia de la justicia.



9) Amigos en común. Es increíble la coincidencia de que tanto Trump como Morales vean favorablemente al líder ruso Vladimir Putin. Las ideas de Putin (capitalismo salvaje, rechazo a los derechos de las minorías, represión a la sociedad civil, etc.) supuestamente no tienen nada que ver con las de Morales, pero Evo lo ve como un aliado. Igual que Trump.

Seguramente difieren en otros puntos, pero en general estas similitudes nos hacen ver que Morales, en los hechos, podría ser calificado como un populista de derecha