3 de las 5 familias latinas más ricas son brasileñas

A pesar de las dificultades económicas que ha venido experimentando América Latina los últimos dos años, el club de multimillonarios de la región sigue sólido, según un informe de BBC Mundo. Y ser dueño total o parcial de una empresa cervecera parece ser una buena estrategia para posicionarse en esta lista, dado que 3 de los 5 clanes familiares más pudientes le deben su fortuna a esa actividad.



Los miembros de las dinastías empresariales más poderosas de América Latina acumulan patrimonios que sobrepasan el Producto Interno Bruto de algunos de los países más pequeños del continente. Y pese a la mala hora política y económica por la que atraviesa Brasil, este país continúa dominando la lista de las grandes fortunas de la región.



Del listado que compiló este año la revista Forbes sobre los multimillonarios de la región se desprende que tres de las cinco familias más ricas de América Latina son brasileñas, aunque el nombre más poderoso, por amplio margen, sigue siendo el del mexicano Carlos Slim Helu.



Su fortuna personal, estimada en $us 50.000 millones, supera al patrimonio colectivo de cualquier otra familia latinoamericana y equivale aproximadamente al PIB de El Salvador.



El segundo y tercer lugar en la lista de los más ricos de la región están en manos de dos potentados brasileños, Jorge Paulo Lemann y Joseph Safra.



Lemann es dueño de una porción significativa de la firma cervecera más grande del mundo, AB Inbev.



Mientras que Joseph Safra es descrito por Forbes como "el banquero más acaudalado del mundo" por cuenta del control que ejerce sobre el banco que lleva su nombre.



En las últimas semanas, sin embargo, Safra ha sido acusado formalmente por las autoridades brasileñas de estar involucrado en el pago de sobornos a funcionarios. Safra rechaza los cargos.



En el cuarto y quinto lugar de las dinastías familiares más acaudaladas de América Latina aparecen dos nombres que nuevamente se remiten a los intereses cerveceros. La familia Santo Domingo, de origen colombiano, agrupa a los hermanos Alejandro y Andrés, cada uno con un patrimonio estimado por Forbes en $us 4.900 millones.



También es miembro del clan Julio Mario Jr., sobrino de los anteriores, con $us 2.600 millones en el banco.