Historia de infidelidad a un tal Roberto se 'viraliza'

La vuelta a casa en la combi (minibús de transporte público) no suele ofrecer emociones mayores. Sin embargo, hay excepciones. Ese fue el caso de un joven mexicano que volvía del trabajo en el vehículo escuchó una conversación ajena muy reveladora y que lo indignó tanto que decidió contarla a través de su Facebook, con el objetivo de "salvarle la vida" a alguien.



La repercusión fue tal que la publicación fue compartida más de 30.000 veces; mientras que en Twitter la noticia se convirtió en trending topic, según publica Clarín.



El protagonista de esta historia es Manuel Pantoja, un joven que volvía a su casa en la combi en México cuando escuchó a una chica hablar sobre cómo a un hombre llamado Roberto lo iban a engañar y hacerle creer que el hijo que su novia estaba esperando era suyo. Lo que ella no sabía es que el Manuel estaba atrás, escuchando todo y que compartiría la historia de inmediato.



Los usuarios que se encontraron con la publicación hecha el 17 de junio no querían quedarse con los brazos cruzados y crearon el hashtag que se volvió viral ?#?TodosSomosRoberto. ¿El objetivo? Dar con el paradero del Roberto.



De repente todo México buscaba al hombre para advertirle lo que pasaba y gritarle: “¡No te cases!”.



Los memes no tardaron en aparecer y algunos incluso armaron falsos perfiles del pobre Roberto. Otros se sintieron investigadores privados tratando de descubrir al verdadero. Hasta ahora nada se sabe de él, aunque algunos aseguran que por la movida que tuvo la historia, el hombre ya está enterado.,