Indecisos y voto secreto son 26%

Los analistas consideran que el voto secreto (19%) y el ‘no sabe, no responde’ (7%) que se registra en Santa Cruz serán la herramienta que defina si llega a imponerse el Sí o el No.



El politólogo Alberto Careaga cree que ni el oficialismo ni la oposición están trabajando en una estrategia específica y técnica de campaña que los lleve a identificar dónde está ese voto que necesita ser conquistado.



De igual manera, el analista José Luis Santistevan menciona que la institucionalidad cruceña no ha salido a pronunciarse por el No.

El ex senador opositor Germán Antelo también cree que no hay un poder político ni de la sociedad civil que haya hecho un trabajo eficiente para que se sume el apoyo al No.



Vladimir Peña, de Demócratas, resaltó que ese porcentaje es muy alto para tener una definición.

El ministro Hugo Siles dijo que se está trabajando en este segmento de indecisos.