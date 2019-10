Berzaín acusa a Evo de manipular el caso Prado

El exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín, que reside en Miami (Florida, EE.UU.), acusó este lunes al presidente de Bolivia, Evo Morales, de manipular con "imputaciones absolutamente falsas" el caso de Gary Prado Salmón, el militar que en 1967 capturó al guerrillero Ernesto Che Guevara.



El extitular de Defensa boliviano quiso en una entrevista con Efe dejar claro que la supuesta manipulación de Morales consiste en tratar de confundir sucesos, hechos y mezclar personas, entre estas él mismo, en un "manejo vengativo" del caso del Che Guevara.



Así, explicó Sánchez, el mandatario boliviano pretende presentar al general Prado como el asesino del Che, cuando es "justo lo contrario": el militar, aseguró el exministro, se encontraba entonces al mando de la compañía que capturó a Guevara, "lo trató extraordinariamente bien y lo entregó" a las autoridades superiores.



"La decisión de ejecutar al Che Guevara, que había matado a docenas de soldados bolivianos, fue una decisión del Gobierno de Bolivia, del alto mando militar", afirmó Sánchez, para añadir: "Evo manipula. Gary Prado no es el asesino del Che".



Morales criticó hoy a través de la red social Twitter a los izquierdistas que le pidieron dar una amnistía a Prado, enjuiciado junto a otras personas por terrorismo con supuestos fines secesionistas en 2009, e incluye en estas criticas a Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy.



"Jerjes del socialismo, Chato guerrillero y Sánchez Berzaín el zorro defienden a Gary Prado Gral. de dictadura, asesino del Che y separatista (sic)", escribió Morales.



Para Sánchez Berzaín, los comentarios responden al intento continuado de Morales de "convertir a Guevara en un ídolo, con monumentos y fotos" del guerrillero en lugares públicas, "mientras humilla a los soldados bolivianos y las Fuerzas Armadas que defendieron Bolivia de esa guerrilla".



Morales ha convertido al "agresor Che Guevara en un ídolo del Gobierno, le hacen monumentos y rinden honores instalando su imagen en las oficinas públicas, mientras avergüenzan, persiguen y humillan a los defensores de la Patria que como soldados -excombatientes antiguerrilleros- no tienen siquiera una pensión", precisó el exministro en su columna más reciente publicada en el Diario Las Américas.



"El dictador Evo Morales -como títere de la venganza castrista- ha convertido al general Gary Prado en su preso político y lo está asesinando lentamente por medio de su servil aparato judicial", apuntó.

Prado, cuya salud está muy deteriorada, se encuentra bajo arresto domiciliario. Ante su situación de discapacidad, su hijo pidió a las autoridades que le juzguen en un proceso separado del grupo de acusados.