Birdman se lleva el Óscar a la mejor película del año

"Birdman", del mexicano Alejandro González Iñárritu, se llevó el Óscar a la mejor película en la 87 edición de los premios de la Academia de Hollywood y logró cuatro estatuillas en total, el mismo número que "The Grand Budapest Hotel".



"Quiero dedicar este premio a mis compatriotas mexicanos; a los que viven en México, rezo por que podamos construir un gobierno que esté a la altura", indicó el cineasta de Ciudad de México sobre el escenario del Teatro Dolby.



"Y a quienes vienen aquí (a EEUU), ojalá sean tratados con la misma dignidad y respeto que aquellos que construyeron esta increíble nación de inmigrantes", apostilló el realizador de 51 años.



Sean Penn fue el encargado de entregar el galardón a Iñárritu con un exabrupto: "¿Quién le dio a este cabrón la tarjeta de residencia (green card)?".



"Birdman" se impuso en las categorías de mejor película, director, guión original (que Iñárritu compartió con los argentinos Nicolás Giacobone y Armando Bo y con el estadounidense Alexander Dinelaris, Jr) y fotografía (para Emmanuel Lubezki).



Por su parte, "The Grand Budapest Hotel" se hizo con los galardones técnicos de mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje, mejor banda sonora original y mejor diseño de producción.





Este es el listado definitivo de premios:

Mejor película: "Birdman".

Mejor director: Alejandro González Iñárritu, por "Birdman".

Mejor actor: Eddie Redmayne por "The Theory of Everything"

Mejor actriz: Julianne Moore, por "Still Alice".

Mejor actor secundario: J.K. Simmons, por "Whiplash".

Mejor actriz secundaria: Patricia Arquette, por "Boyhood".

Mejor guión original: Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr. y Armando Bo, por "Birdman".

Mejor guión adaptado: Graham Moore, por "The Imitation Game".

Mejor fotografía: Emmanuel Lubezki, por "Birdman".

Mejor montaje: Tom Cross, por "Whiplash".

Mejor película de habla no inglesa: "Ida", de Pawel Pawlikowski (Polonia).

Mejor película de animación: "Big Hero 6", de Don Hall, Chris Williams y Roy Conli.

Mejor banda sonora: Alexandre Desplat, por "The Grand Budapest Hotel".

Mejor canción: "Glory", de "Selma".

Mejor diseño de producción: Adam Stockhausen y Anna Pinnock, por "The Grand Budapest Hotel".

Mejor documental: "CitizenFour", de Laura Poitras, Mathilde Bonnefoy y Dirk Wilutzky.

Mejor mezcla de sonido: Craig Mann, Ben Wilkins y Thomas Curley, por "Whiplash".

Mejor edición de sonido: Alan Robert Murray y Bub Asman, por "American Sniper".

Mejores efectos visuales: Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter y Scott Fisher, por "Interstellar".

Mejor vestuario: Milena Canonero, por "The Grand Budapest Hotel".

Mejor maquillaje y peluquería: Frances Hannon y Mark Coulier, por "The Grand Budapest Hotel".

Mejor cortometraje (acción real): "The Phone Call".

Mejor cortometraje documental: "Crisis Hotline: Veterans Press 1", de Ellen Goosenberg Kent y Dana Perry.