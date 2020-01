5 cosas que te suman años, más que las canas

Si bien es cierto, no existe la fórmula de la eterna juventud, pero hay ciertos hábitos que podrían hacer que pierdas tu jovialidad.



Según detalla en un artículo la revista Glamour.es el 20% de las mujeres encuentra su primera cana antes de los treinta. Y aunque no son un signo directo de envejecimiento, aseguran los estudios que las canas sí afectan a nivel psicológico. Sin embargo, hay otros gestos que suman años más que las canas y se pasan por alto. ¿Los conoces? Aquí te damos la lista.



1. A más selfies menos belleza



En concreto los causantes del envejecimiento prematuro de la piel son los smartphones y todos los dispositivos móviles que usamos a diario. La luz azul de los teléfonos y pantallas del ordenador aceleran el fotoenvejecimiento al frenar la descomposición del colágeno y esto se traducce en arrugas y manchas sobre la piel.



?2. Permanecer sentada muchas horas seguidas



Estar mucho tiempo sentada influye en nuestra longevidad tanto como fumar. Te interesará saber que varios investigadores canadienses de la Universidad de Montreal han determinado que subir escaleras al menos una vez al día, puede hacernos vivir más años. Y no solo contribuye a que el cerebro se mantenga más joven sino que también mejora su salud.



?3. Alcohol, el envejecimiento silencioso



Ya sabes que el exceso de alcohol puede tener consecuencias sobre la salud y el aspecto físico (sobre todo en la piel y el cabello). El sistema inmunitario responde ante el alcohol en forma de resaca y puede que a los 20 no lo notes pero a los 30 y los 40 verás cómo los estragos del alcohol no los superas ni con mascarillas de belleza ni con zumos naturales. Se sabe además que consumir mucho alcohol a mediana edad, promueve la pérdida de memoria en la vejez.



?4. No leer perjudica seriamente la salud



Un libro al mes tiene el efecto de una manzana. Creciste escuchando los beneficios de comer esta fruta a diario y el mismo resultado consigue la lectura sobre el cerebro. Leer de forma habitual te ayuda a adquirir conocimientos y a su vez contribuye a que el cerebro esté sano más tiempo. No hace falta que te conviertas en booktuber, pero sí que mantengas el hábito de leer, sin importar tu año de nacimiento.



5. No ser una persona feliz



Según el estudio Global Workplace elaborado por la multinacional Steelcase demuestra que las personas desmotivadas muestran una sensación de estar siempre cansadas y esto se traduce en una imagen con más años y menos jovial.



Además de estos 5 aspectos que enumera la revista Glamour, hay otros hábitos que fueron publicados en la web Bienestar 180 y que también pueden ayudarte a sumar algunos años sin que te des cuenta.



-Almohada. De acuerdo con información publicada en The Huffington Post, dormir te ayuda a mantener un aspecto jovial, sin embargo, el uso de almohadas y fundas favorece la aparición de arrugas y líneas finas en el rostro.



-Movimientos faciales repetitivos. Si eres de las personas que frunce el rostro cada vez que te ríes o entrecierras los ojos, puedes fomentar la aparición de finas líneas de expresión en una zona específica, señalan especialistas de Mayo Clinic.



-Aire acondicionado. Los ambientes de baja humedad como los provocados por el uso de aire acondicionado generan resequedad en la piel, lo cual hace se acentúen las arrugas.



-Consumo de azúcar en exceso. Este hábito daña el colágeno y la elastina de la piel. Esta característica inicia desde los 35 años de edad y aumenta rápidamente con los años, de acuerdo con un estudio publicado en el British Journal of Dermatology.