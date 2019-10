El Gobierno y transporte pesado buscan validar la universalidad de facturas

Luego de casi ocho horas de negociación -la madrugada de hoy en La Paz-, el Gobierno y la dirigencia del transporte pesado nacional e internacional declararon un cuarto intermedio con suspensión de medidas de presión.



En la reunión se decidió dar validez a la universalidad de las facturas.

Para poner en vigencia la medida, los transportistas se comprometieron en hacerle llegar al ministro de Economía Luis Arce, una lista completa de los productos que sean vinculantes a su sector.



La documentación, según el presidente de la Cámara Boliviana del Transporte Nacional e Internacional, Fidel Baptista, se la terminará y enviará hasta el viernes.



El segundo punto medular, a decir de Baptista, fue haber conseguido que las multas impositivas, por retraso de pago, sean reducidas del 9 al 4% hasta el cuarto año.



Si el contribuyente se atrasa más de cuatro años en saldar su adeudo, la multa aumentará a un 7 y 8%.



Respecto al pedido de cambio a la normativa tributaria para evitar sanciones pecuniarias millonarias, producto de auditorías aleatorias y de anteriores gestiones, Baptista mencionó que está en proceso de análisis.



No obstante, adelantó que de no conseguir resolver todos los temas pendientes con el ministro Arce, se buscará soluciones directamente con el presidente Evo Morales.



Mientras dure el proceso de negociación, Batista indicó que no habrá movilizaciones de los afiliados a las cámaras de transporte nacional e internacional que suman más de 40.000 unidades en todo el país.