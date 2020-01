Kodama celebra a Borges con música de Pink Floyd

Jorge Luis Borges hubiese cumplido 117 años el 24 de agosto. Su viuda, María Kodama, recordó la fecha con una evento en la Fundación que lleva el nombre de su marido acompañada por amigos y personalidades de la cultura. A la hora de la torta, Kodama repitió un viejo ritual: en lugar del tradicional Cumpleaños feliz sonó de fondo Another brick in the wall part I, de Pink Floyd.



Sucede que Borges destestaba el cumpleaños feliz y en la última etapa de su vida decidió celebrar su aniversario con una de sus canciones preferidas. Así llegó The Wall a la fiesta familiar, una tradición que Kodama ha mantenido hasta hoy