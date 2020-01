Evo le dice a la COB que trabajadores ya cobraron

El presidente Juan Evo Morales dijo hoy que el Decreto Supremo 2765 que cerró la Empresa Nacional Textil (Enatex) ya lo aprobaron los ex obreros de la textilera al cobrar su finiquito que liquida su labor y rechazó las medidas de protesta impulsadas por la COB.



El Mandatario se refirió al tema para explicar que la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) a un paro de actividades de 48 horas, no tiene su razón para perjudicar económicamente a todo el país.



"No hay paro. Reconocemos al sector productivo, a la empresa privada, pública y a los trabajadores de base por ser responsables con la economía", dijo Morales.



Ratificó la vigencia del DS 2765 porque evitó tener al Estado, una empresa que tenga pérdidas económicas para el país.