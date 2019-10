Fundempresa da un giro con el servicio digital a privados

Evitar salir de su oficina para realizar una publicación en tres diarios de cobertura nacional o ya no hacer fila en impuestos para registrar su firma, son las ventajas de los servicios de gaceta electrónica y firma digital que Fundempresa brindará al empresariado nacional.



Guillermo Schrupp, presidente del directorio de Fundempresa, indicó que una vez aprobada la ley de Desburocratización, se da luz verde para trabajar en dos proyectos claves para acelerar los trámites de formalización.



La gaceta electrónica para Schrupp será una herramienta clave para el empresariado que necesite publicar un contrato, un poder o el cambio de la dirección fiscal y que actualmente lo hace en tres medios escritos de alcance nacional.



“Con la gaceta electrónica no tendrá que salir de su oficina y con una publicación alcanzará”, dijo Schrupp.

En cuanto a la firma digital José Luis Morón, gerente región oriental de Fundempresa, detalló que esta herramienta permitirá hacer transacciones bancarias, lograr acuerdos con el fisco o tener la autorización del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), con solo entrar a internet y contar con su firma registrada ante estas instituciones.

Para Morón, es la mejor manera de ganar tiempo y gastar menos recursos.



Para la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, las dos propuestas de Fundempresa son un paso decisivo para reducir la burocracia que muchas veces es un freno para que las empresas del país se formalicen.



A decir de Humberto Paz, pequeño empresario afiliado a la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz, no tener que hacer filas en tres diarios distintos para publicar los cambios en su empresa es una gran ventaja.



Empresas en el país

Según los datos de Fundempresa, a febrero de este año la base empresarial del país es de 274.456 registradas, en diciembre de 2015 la cifra fue de 272.249.



Al respecto, Schrupp indicó que si se compara febrero 2015 y febrero 2016 se registra un crecimiento del 5% en cuanto a cantidad de empresas, pues el año pasado eran 260.261 y en esta gestión la cifra fue de 274.456. “Eso demuestra una buena actividad económica en el país. Aunque esto recién empieza”, sostuvo Schrupp.



En cuanto a la distribución por departamento, La Paz a febrero de 2016 cuenta con 85.412; le sigue Santa Cruz con 76.608 y Cochabamba con 48.532 y como es habitual las empresas unipersonales, con 220.299, son las que predominan