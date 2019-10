Gobierno dice que busca la repostulación de Evo

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que el Gobierno busca la repostulación del presidente Evo Morales y no así la reelección, como se pretende enfocar. Señaló que luego se verá la posibilidad de acceder a un nuevo mandato.



“Lo que las organizaciones están debatiendo a nivel de las comunidades es la repostulación, esa creo que es la mejor palabra que había que debatir”, aseveró la autoridad en la inauguración de VIII Congreso de la Federación de Mujeres Campesinas de Santa Cruz Bartolina Sisa.



Explicó que existen intereses que pretenden "confundir los términos”, por lo que señaló que las organizaciones sociales verán si se acepta o no que el presidente vuelva a postularse. "No es algo que está pidiendo el presidente, sino algo que está surgiendo desde abajo", dijo.



La autoridad recomendó a las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizar el término repostulación y valoró el trabajo que desarrollan todos esos sectores. "La fortaleza de este proceso de cambio, la fortaleza de Evo, son ustedes, las organizaciones sociales”, resaltó.



