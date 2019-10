Emergencia en Amazonía por daño por mercurio

Perú declaró el estado de emergencia en un sector de la Amazonía por los daños que causa en la población nativa el mercurio usado por la minería artesanal de oro, muchas veces ilegal, en momentos en que los candidatos presidenciales debaten la posibilidad de regular y formalizar esta actividad, que destruye ríos y suelos.



Se trata de 11 distritos de las provincias de Tambopata, Manu y Tahuamanu en la región Madre de Dios (sureste), allí donde la minería ilegal ha deforestado casi 60.000 hectáreas de selva.



Según un informe presentado al gobierno por autoridades ambientales, se detectó "el estado de contaminación por mercurio de las aguas de los ríos, de especies hidrobiológicas y de la población, con valores superiores a los límites máximos permisibles". La decisión fue anunciada el lunes por el gobierno, que espera tomar acciones para revertir los problemas de salud de los nativos.



Distintas etnias del departamento de Madre de Dios presentan altos niveles de mercurio en su organismo, "lo que conlleva serios, crónicos y complejos problemas de salud, particularmente en niños y mujeres embarazadas", dice el informe.



Todo ello es consecuencia de "prácticas inadecuadas utilizadas por la minería ilegal e informal durante la extracción y beneficio del oro aluvial". La declaratoria de emergencia fue anunciada el lunes por el gobierno y se extenderá por 60 días.



El viceministro de Salud, Percy Minaya, explicó que el 41% de la población de Madre de Dios tiene "niveles de exposición altos al mercurio", es decir, hasta unas 50.000 personas, especialmente en la reserva de Amarakaeri, con niveles que exceden hasta en 6 veces los máximos permitidos.



Perú, segundo mayor productor de plata, tercero de cobre y quinto de oro, tiene en la minería a uno de sus motores económicos. Pero ejercida irresponsablemente acaba con el ecosistema.,

También en los peces



La contaminación también está en el aire y peces, sobre todo la especie Mota Punteada (Calophysus macropterus) que forma parte de la dieta habitual de la población en Madre de Dios. "Se ha recomendado no consumir esa especie", comentó a la prensa extranjera el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.



"La consecuencia de la actividad minera en Madre de Dios nos va a acompañar los próximos 80 años, y eso hay que combatirlo de raíz", dijo, y aseguró que el gobierno promoverá la crianza de peces en granjas para abastecer la demanda en la zona. Según reclamos de las comunidades nativas, también hay contaminación por mercurio en la comunidad Santa Rosa de Serjali, en Ucayali (sureste), donde habitan miembros de la etnia nahua, un pueblo que vive en una reserva territorial -kugapakori nahua nanti- y tiene encuentros ocasionales con otros pueblos.



Minería y elecciones



El gobierno tiene una oficina especializada en el combate a la minería ilegal, que periódicamente realiza intervenciones y destruye maquinaria, principalmente en Madre de Dios. En estas operaciones también han sido rescatadas mujeres víctimas de trata de personas, que usualmente son obligadas a ejercer la prostitución. Y quien asuma el poder el 28 de julio deberá continuar con la tarea.



La candidata Keiko Fujimori, favorita para vencer en el balotaje presidencial el 5 de junio, firmó recientemente un convenio con mineros artesanales para promover su formalización, y se comprometió a derogar normas vigentes que, a su juicio, los perjudican. Ello permitiría retomar el uso de dragas, unos aparatos que permiten excavar y extraer mineral de debajo de las aguas y elevarlo a la superficie, y a cuyo uso el gobierno atribuye la depredación de los ríos.



"Hay dragas y dragas", dijo José Chlimper, quien acompaña a Keiko como candidato a la vicepresidencia, dejando entrever que no todas se usan irresponsablemente. "No hay draga buena en cuerpos de agua de la Amazonía, porque remueve sedimentos que alteran o desaparecen ríos y los contaminan con mercurio", explicó en aquel momento el ministro Pulgar.



Además insistió en que no se puede justificar la minería artesanal como modo de subsistencia ante la pobreza, cuando sus operadores poseen un cargador frontal de 500.000 dólares y una draga de 300.000 dólares.