Envían a la cárcel al exreo que asesinó a su pareja

Arturo Vega Canaviri (23) fue enviado a la cárcel de Palmasola por decisión de la jueza Mariela Gutiérrez, tras haber sido acusado por el delito de feminicidio al dar muerte a su pareja, Sandra Villegas Fernández (21).



El sujeto fue aprehendido el sábado cuando se preparaba para huir de la ciudad y esta mañana fue puesto ante la jueza Gutiérrez.



La mujer de 21 años, que fue acuchillada el sábado por el padre de sus dos hijos, falleció el domingo después de haber recibido atención médica.



El hecho de violencia ocurrió el sábado a las 9:30, cuando Vega llegó al centro de terapias térmicas, Ceragem, ubicado en la avenida principal del Plan Tres Mil, donde Sandra se hacía un tratamiento.



Su pareja llegó al centro, la hizo llamar, luego sacó un cuchillo y la apuñaló en el pecho y en el estómago, para después darse a la fuga. La mujer fue trasladada hasta un hospital donde, pese a haber recibido varias transfusiones de sangre, no resistió y falleció.



La fiscal Giovana Rivas confirmó que Vega tiene antecedentes policiales por atraco y que estuvo recluido en el penal de Palmasola. Se conoce que entró y salió de la cárcel en varias oportunidades.



La víctima estudiaba en un Cema. Según el testimonio de una tía, la mujer era permanentemente agredida por su pareja, al punto que no la dejaban salir de la casa de su suegra donde vivía para que no se deje en evidencia los moretone que tenía, producto de los golpes que él le daba.



Los familiares de Sandra Villegas hoy le darán el último adiós y piden la pena máxima para el agresor.