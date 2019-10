Grupo yihadista decapitó al rehén croata Salopek

La rama del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Egipto, que se autodenomina Wilayat Sina, ha mostrado hoy el supuesto cadáver del rehén croata Tomislav Salopek, en una fotografía en la que aparece decapitado, y cuya veracidad no ha podido se confirmada.



En una imagen distribuida a través de las redes sociales, se puede ver el supuesto cadáver de Salopek tendido en la arena y su cabeza cortada, completamente separada del cuerpo y apoyada sobre su espalda.



Salopek aparece en un paisaje desértico, junto a una bandera del EI, al igual que aparecía en un video del pasado 5 de agosto, en el que el grupo extremista reivindicaba su secuestro y amenazaba con matarlo si el gobierno egipcio no liberaba a las "mujeres musulmanas presas en Egipto".



Wilayat Sina señaló, con la imagen publicada hoy, que Salopek fue decapitado después de que el "gobierno apóstata egipcio y su país" (Croacia) le abandonaran.



También dijo que su muerte es una respuesta a Croacia por "participar en la guerra contra el Estado Islámico", en referencia a la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, que bombardea posiciones yihadistas en Irak y Siria.

No confirman ni niegan la muerte



Tanto el Gobierno de Croacia como el Ejecutivo egipcio y la empresa francesa Compagnie Generale de Géophysique (CGG), para la que trabajaba la víctima, no han podido confirmar o desmentir la muerte del joven de 31 años, casado y con dos hijos, que fue secuestrado en una carretera a las afueras de El Cairo el 22 de julio de este año.



De confirmarse la ejecución, sería la primera vez que la filial del EI en Egipto, que se autodenomina Wilayat Sina, decapita a un rehén extranjero y lo muestra.



Respuesta de Croacia



El primer ministro croata, Zoran Milanovic, mostró su temor a que a Salopek le haya pasado lo que "a otros en el mundo", aunque no confirmó el asesinato.