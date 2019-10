Shakira niega rumores sobre un nuevo embarazo

La cantante Shakira afirmó el sábado, en su natal Barranquilla, que no tiene planes de boda con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué y desmintió que esté esperando su tercer hijo, como se ha especulado en los últimos días.



"Por ahora no hay ningún plan de matrimonio y tampoco estoy embarazada", manifestó la artista en una rueda de prensa con la que puso fin a una visita de cuatro días a la ciudad para grabar el video de la canción "La bicicleta", de su compatriota Carlos Vives.



Al ser preguntada sobre posibles planes de boda, la cantautora respondió: "Estamos muy felices como estamos y por ahora no hay ningún plan de matrimonio".



"Quiero aclararlo porque tengo un "paparazzi" en la puerta de mi casa revisando el bote de la basura para ver si encuentra la prueba de embarazo. No estoy embarazada, así que puede irse a su casa a lavarse las manitas", anotó.



Al referirse a la manera como compagina sus actividades como madre de dos niños y como artista, Shakira dijo: "El papá (Piqué) me está ayudando para que pueda invertir unas buenas horas en el estudio de grabación y me ha dicho: "más te vale que hagas un disco espectacular"".