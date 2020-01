Trump acusa a Comey de mentir y dice estar presto a responderle

El presidente Donald Trump acusó ayer al exdirector del FBI James Comey de mentir sobre las conversaciones entre ambos y se dijo dispuesto a declarar bajo juramento para zanjar una controversia que sacude su mandato.



Trump aprovechó una conferencia de prensa con el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, para recuperar la iniciativa del debate político y responder al devastador testimonio que Comey brindó el jueves ante un comité del Senado que investiga la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre.

En su testimonio, Comey aseguró que en una conversación en febrero Trump buscó interferir en la investigación que el FBI conducía sobre el papel de Rusia en los comicios.

Según Comey, Trump le sugirió dejar tranquilo al general Michael Flynn, quien había sido obligado a renunciar a su cargo de asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

"No dije eso. Lo repito, no dije eso. Y si lo hubiese dicho no habría hecho nada equivocado, de acuerdo con lo que he estado leyendo", dijo el presidente.

Trump también aseguró estar "100%" dispuesto a responder bajo juramento a preguntas sobre el controvertido tema, inclusive ante el fiscal especial e independiente designado para investigar la injerencia rusa, Robert Mueller. "Estaré feliz de poder decirle lo mismo que estoy diciendo ahora", dijo Trump.

El testimonio de Comey abrió una interminable discusión jurídica sobre si el presidente incurrió en el delito de obstrucción de justicia, un gesto considerado grave ya que hasta puede abrir las puertas a un juicio político contra Trump.