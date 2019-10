Sentencian a cadena perpetua a creador de web para vender drogas

Un hombre de 31 años fue sentenciado a cadena perpetua este viernes en Estados Unidos, por haber creado una página web de “mercado oscuro” donde los usuarios podían comprar o vender cualquier producto de droga y armas para asesinar a sueldo.



El sentenciado Ross Ulbricht se manejaba con el anonimato de la red Tor y la oscuridad de la Deep Web con su creación llamada ‘Silk Road’ (Ruta de la Seda), donde se podía acceder a estos productos con la moneda supuestamente imposible de rastrear conocida como bitcoin.



La página fue cerrada en octubre del año 2013 por el FBI y la Interpol, quienes aseguraron que ‘Silk Road’ manejó aproximadamente 200 millones de dólares en drogas.



"No sé si siente mucho remordimiento. No creo que usted sepa que le hace daño a mucha gente", manifestó la juez Katherine Forrest, antes de dictar la sentencia frente a una sala llena.



Ross Ulbricht se sentó con sus abogados. Minutos antes de la juez diera su veredicto, donde el acusado hizo una llorosa última súplica de clemencia al tribunal, según informaron medios internacionales.



"Yo he cambiado, no soy el hombre que era cuando creé ‘Silk Road’. Estoy un poco más sabio. Un poco más maduro y mucho más humilde", dijo Ulbricht, con la voz quebrada por la emoción.