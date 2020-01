La efeméride cruceña viene con inversión, obras y leyes

Arranca el mes de los 206 años de la gesta libertaria del departamento de Santa Cruz y con él viene la confirmación de alrededor de casi 350 obras que entregarán la Gobernación y la Alcaldía cruceña, con anuncios de inversión pública en programas de salud, leyes beneficiosas y reconocimientos para personajes destacados de esta región, que produce siete de cada 10 alimentos que consume Bolivia y que movió casi un tercio de los más de $us 30.000 millones del PIB de nuestro país en 2015.



Para las autoridades, las obras y la inversión son una forma de homenaje conmemorativo a la lucha de los patriotas cruceños frente a la tiranía de la corona española y de trazar un futuro para los cruceños de hoy. La Gobernación oficializó la entrega de alrededor de 110 obras, entre proyectos de tendido eléctrico, dotación de agua potable y sistemas de riego, caminos y otro tipo de infraestructura para las 15 provincias.



Hoy, con la presencia del gobernador Rubén Costas, el Oncológico estrenará el acelerador lineal, un equipo para tratamiento de enfermos con cáncer que demandó una inversión de Bs 30 millones.



El Gobierno de Evo Morales, tres de sus ministros confirmaron que se analiza un paquete de medidas a favor de Santa Cruz, en su mes aniversario. Los ministros de Planificación, René Orellana; de Economía, Luis Arce; y de Autonomías, Hugo Siles, dijeron, cada uno por su lado, que “se está procurando el anuncio y entrega de obras”, pero que eso lo debe hacer oficialmente el presidente Morales.



Más obras e inversión

La Asamblea Departamental no ha querido pasar por alto los festejos y por eso ha decidido aprobar cinco leyes de beneficio para los casi tres millones de habitantes. Así lo confirmó Kathia Quiroga, presidenta del órgano legislativo.



Entre ellas, Quiroga citó una ley de igualdad y oportunidades para la mujer, otra ley del buen trato a la niñez y adolescencia y la ley de turismo.



La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, informó ayer de que la administración del alcalde Percy Fernández proyectó entregar alrededor de 230 obras y servicios para todo este mes.



De todas las apuestas, la que más destaca es la ejecución de la Ley Municipal de Salud Gratuita, que da cobertura a los ciudadanos que viven en Santa Cruz de la Sierra, a mayores de cinco años y menores de 60, que no gozan de ningún seguro.



Sosa señaló que este año la sesión de honor del Concejo por la efeméride, por primera vez, tendrá lugar en la plaza 24 de Septiembre. Este acto está previsto para el 22 de septiembre, con la presencia de autoridades.



A su vez, la Asamblea Departamental realizará la sesión de honor por la efeméride el día 23, a las 10:00, en Casa de Gobierno, donde la orquesta misional de San José de Chiquitos estelarizará un acto con 600 invitados, entre autoridades nacionales y del Estado brasileño de Mato Grosso. Allí, la Gobernación distinguirá a personajes con la Cruz Potenzada