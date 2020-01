El destino vuelve a unir a Melissa Ibarra y Asbel Valenzuela

Juntos, pero no revueltos. Los presentadores de Red Uno Melissa Ibarra y Asbel Valenzuela, que tuvieron una relación amorosa durante seis años, vuelven a unirse, pero no en un romance, sino como pareja en la cuarta temporada del Bailando por un sueño.

¿Con esta oportunidad retomarían su relación? "Solo Dios sabe lo que nos tiene preparado, ambos daremos todo nuestro esfuerzo para cumplir el sueño que nos toque", comentó Valenzuela.

Al parecer, Melissa toma muy bien este reencuentro con su expareja y se pronunció en su cuenta de Facebook. "Quién dijo que un ex no puede ser tu mejor pareja de baile? ¿Quién dijo que tu ex no puede ser tu mejor amigo? Una experiencia más, una aventura más, un desafío más...", escribió.