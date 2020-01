Mi noche de bodas

Hoy cumplo un año más de casado. Soy el único miembro de mi comparsa que no olvida su fecha de bodas. ¡Cómo olvidar esa noche! Memorable. Todo por aceptar la sugerencia de mi dulce futura suegra. Más que sugerencia fue una imposición. “Para que le resulte más barato –yesca de cuarta– cásense el 23, porque es la noche más larga del año, lo que le beneficiará a su escuálido bolsillo”, me dijo.

Efectivamente, luego de la pequeña fiesta que hicimos al mediodía, la gente se marchó apurada porque era día hábil y sospecho que la torta que hizo mi flamante madre política no estaba muy rica que digamos. Como recién casados, nos fuimos ansiosos y felices a la luna de miel, llevando en el equipaje nuestras fantasías, nuestro amor y una pasión desenfrenada pero controlada, porque había gente alrededor de nosotros. Ratones traviesos merodeaban por mi cerebro. Me imaginaba que mi reciente esposa, ni bien lleguemos al hotel, iba a sacarse lentamente su traje de novia y tímidamente correría al baño para ponerse un babydoll que yo le había comprado. Era vaporoso, de tul, transparente, escotado, sensual, que retiraría con mis dientes. Íbamos a conocernos piel a piel y recorrer las 16 horas que dura esa noche, iniciando oficialmente el invierno, mientras de lejos nos espiaban las fogatas, que, traviesas, saltaban con sus llamas chispeantes cerca de nuestra ventana.

¿Dónde era el lugar ideal? Uyuni, el espejo del cielo, la meseta blanca más grande del mundo, aguardando el solsticio. Realmente, un sueño sensual y telúrico impresionante. La verdad es que ni bien bajamos del bus entramos a la carrera a nuestra habitación reservada. No había calefacción. Nos envolvimos con unas colchas, luego de ponernos cuatro chompas y dos buzos, cada uno, y pasamontañas que cubrían nuestra cabeza y cara. No pudimos ni besarnos. Solo atisbábamos por los huecos nuestros deseos congelados. Brindamos con un api nupcial y temblamos ambos, no de pasión, sino de un frío de la gran siete. Terminada la luna de miel, empecé a odiar a mi suegra amada.

* Nostálgico derritiendo su pasado en un día de sur