Iglesia pide transparencia y policías más preparados

Tres días después del atraco a la importadora Eurochronos, la Iglesia católica pidió ayer que se realice una investigación transparente para despejar cualquier duda sobre el baño de sangre suscitado y planteó la necesidad de asumir medidas para contar con fuerzas del orden mejor preparadas, que tengan como principal premisa la preservación de la vida.

“En primer lugar es urgente y necesario implementar una exhaustiva y transparente investigación para despejar cualquier duda posible acerca de lo ocurrido. Además hay que tomar medidas de prevención, como contar con fuerzas del orden debidamente preparadas para que preserven la vida humana por encima de todo y eviten que casos similares terminen en un baño de sangre”, afirmó el arzobispo de Santa Cruz Sergio Gualberti, desde el púlpito de nuestra catedral.

La máxima autoridad del clero departamental pidió orar por las familias que perdieron a sus seres queridos en la balacera ocurrida en el corazón de la ciudad y expresó su solidaridad con los heridos del enfrentamiento.

Gualberti indicó que las muertes ocurridas el jueves deben sacudir la conciencia de la gente y mover a las autoridades para tomar las disposiciones que sean necesarias.

Finalmente el monseñor, que interpeló a las instituciones educativas y sociales a trabajar para reconducir a la sociedad con valores cristianos, invitó a la población a mirar la luz de fe y de esperanza ante el dolor provocado por la violencia.

Ataque a la justicia

Ayer desde La Paz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a tiempo de hablar sobre el atraco a Eurochronos, fue duro y cuestionador sobre el rol de la justicia al momento de decidir, desde un juzgado paceño, la libertad provisional de Antonio Adao da Silva Costa, el brasileño que acabó abatido en el cruce de fuego con la Policía.

“No siempre hay un acompañamiento del sistema de justicia a las acciones de la Policía. Planteo una reflexión estructural”, afirmó el ministro en el programa El Pueblo es Noticia, de Bolivia TV, donde además remarcó que solicitó auditorías jurídicas en algunos casos, pedido que no tuvo eco.

“Cuando pedíamos este trabajo, se molestaban. Me respondían que quería ser candidato, que me parezco a Tuto Quiroga, se lo tomaban como personal”, indicó la autoridad gubernamental y volvió a repetir que la justicia no está acompañando la labor que llevan adelante los agentes policiales en contra de la criminalidad.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de que las decisiones de los jueces para liberar a reos prontuariados tenga que ver con la entrega de dinero, Romero dijo: “Es posible, es posible”.

Hipótesis sobre la banda

De acuerdo con el ministro Romero, una de las hipótesis investigativas sobre la banda que atacó la importadora es que los abatidos y los detenidos serían parte de la organización de Mariano Tardelli, el brasileño asaltante de bancos en su país, miembro del Primer Comando de la Capital (PCC) y detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, luego de asaltar el vehículo de transporte de valores de la empresa Brinks a finales de marzo de este año.

Esta posibilidad se genera a la luz de que dos de los cuatro atracadores de Eurochronos son brasileños y porque se indaga si es que estos serían el residuo que quedó libre del grupo que asaltó la joyería Imperio, en octubre de 2016.

Finalmente, Romero indicó que en las cárceles de Palmasola (Santa Cruz) y de Chonchocoro (La Paz) hay miembros del PCC presos, aunque no precisó el número