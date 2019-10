Paco confirma renuncia de viceministra Espinoza

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, confirmó la renuncia de la viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, y señaló que se trata de "temas institucionales" y apenas comentó la situación de Juan José Flores, que fue funcionario de esa cartera y es pareja de Cristina Choque, procesada dentro del caso Gabriela Zapata.



"Es parte de un tratamiento administrativo, ayer se ha ido la viceministra de Electricidad, hoy ella. Son temas administrativos que incumben estrictamente a la estructura institucional que tenemos", afirmó en conferencia de prensa.



Conoce más: Envían a Cristina Choque a la cárcel por Zapata



Además se le consultó sobre el trabajo que realizó en esa dependencia Juan José Flores, pareja Choque, ex jefa de la Unidad de Gestión Social, que habría facilitado bienes del Estado para que la ex novia de Evo Morales haga sus negocios.



"Ustedes lo conocen, (Flores) ha coordinado con ustedes, el resto (la relación y denuncias) no sé", aseveró escuetamente Paco, tras la noticia que salió en la víspera, que confirmaba que esa persona formó parte de ese ministerio.



Lea también: Zapata usaba como suyas oficinas de Gestión Social



Respecto a las versiones que advertían un "roce" con Espinoza por ese tema, la funcionaria dijo: "He visto algún chisme por ahí, compañero, no obedezco a preguntas de carácter chismoso", explicando que las instancias correspondientes investigarán.