Los videojuegos más destacados de 2014 son…

El 2014 ha sido el año de la constatación de que la brillantez y la innovación en la industria del videojuego se ven cada vez más impulsada por estudios independientes y títulos para dispositivos móviles, con propuestas "indies" que ya comparten protagonismo con las grandes superproducciones para consolas. A continuación, una selección de los videojuegos más destacados del año:



Monument Valley. la poesía visual de este juego para tabletas ha coloreado el ocio interactivo y ha aumentado el horizonte de los títulos para dispositivos móviles.



Ganador del premio de Apple a mejor videojuego para iPad de 2014, "Monument Valley" mete al jugador en la piel de una princesa que ha de resolver puzzles y atravesar complejos castillos para encontrarse con su destino.



El estudio Ustwogames publicó el pasado noviembre una expansión del juego, llamada "Forgotten Shores".



Valiant Hearts. la Primera Guerra Mundial es el escenario de esta aventura protagonizada por cuatro seres humanos y un perro que se ven involucrados en el devenir de la contienda bélica.



Ubisoft Montpellier ha sido el encargado de poner en marcha este proyecto de aire "indie", disponible para consolas y dispositivos móviles, con una estética preciosista inspirada en los cómics.



Hearthstone: Heroes of Warcraft. es un videojuego de cartas basado en el universo mitológico de "World of Warcraft".



Sus partidas rápidas, repletas de magia y estrategia, han conquistado a más de diez millones de jugadores. Disponible para ordenador y iPad, acaba de aterrizar en tabletas Android y Blizzard ya prepara su desembarco en móviles.



Middle Earth: Shadow of Mordor. sin duda, ha sido una de las revelaciones del año porque no aparecía en ninguna quiniela de los títulos más esperados de 2014, pero ha recibido el respaldo de la crítica y ha ganado el premio a mejor juego en el Fun & Serious Game Festival.

Inspirado en el universo de J.R.R. Tolkien, recrea una historia nueva que tiene lugar entre "The Hobbit" y "The Lord of the Rings".



Ambientado en un mundo abierto y con reminiscencias del sigilo y los saltos de "Assassin"s Creed", el juego está liderado por Talion, un montaraz que es asesinado junto a su familia y vuelve a la vida para vengarse, gracias a la ayuda de un espíritu.



Mario Kart 8. la saga de carreras protagonizada por el fontanero de Nintendo cumple 20 años con buena salud.



En 2014 ha llegado a la consola Wii U con 30 personajes, amplias posibilidades de personalización e introduce la "antigravedad": los jugadores podrán utilizar suelo, techo o paredes para llegar los primeros a la meta.



Bayonetta 2. la consola Wii U es el único lugar en el que se puede disfrutar la nueva historia de la bruja de Umbra.



La protagonista acomete luchas frenéticas sin cuartel contra ángeles y demonios para salvar a una amiga de la perdición eterna en el infierno.

Sus mecánicas impecables, sólo aptas para los jugadores más habilidosos, han obtenido grandes halagos por parte de la crítica de todo el mundo.



Call of Duty: Advanced Warfare": tres años ha invertido el estudio Sledgehammer Games en idear con realismo cómo será la guerra del futuro.



El juego de disparos narra la historia de la emergencia de una organización militar privada allá por el año 2054. Además de ofrecer 20.000 millones de combinaciones posibles para personalizar la experiencia, la entrega bélica introduce el "exoesqueleto", una estructura corporal que dota a los jugadores de habilidades espectaculares (de movimiento, ataque y defensa).



Skylanders: Trap Team. la apuesta de Activision por combinar juguetes y videojuegos va un paso más allá en su última entrega.



El videojuego, que simula la entrada de personajes al mundo virtual desde el real conectando muñecos mediante NFC, llega a tabletas y permite por primera vez meterse en la piel de los villanos, no sólo de los héroes.



Y Nintendo ha lanzado "Amiibo", figuritas de sus personajes míticos que ya son compatibles con los videojuegos "Super Smash Bros.", "Mario Kart 8" e "Hyrule Warriors".



Dragon Age Inquisition. es el videojuego de rol más destacado de 2014.



El caos y la destrucción reinan en el mundo fantástico de Thedas y del jugador, que ha de erigirse en líder de la inquisición, dependerá el restablecimiento del orden en un gigantesco mundo abierto plagado de magos, templarios, elfos, dragones y demonios.



NBA 2k15. Fifa sigue siendo la franquicia deportiva preferida por el público, pero el título de baloncesto de 2K Games se desmarca del conservadurismo y destaca por arriesgar algo más pese a poner cada año en el mercado una nueva versión.



Este año, el jugador puede poner su cara a un baloncestista gracias al escaneo facial y se incluyen 6.000 nuevas animaciones.