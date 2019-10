Cruzó solo el salar de Uyuni, a pie y en 10 días

Mateusz Waligóra es un viajero y aventurero polaco dispuesto a asumir retos a los que muy pocas personas se animan. En junio del año pasado atravesó el Salar de Uyuni caminando desde la población de Llica hasta la de Colchani. Recorrió una distancia de 170 kilómetros en diez días.



Waligóra hizo el trayecto completamente solo y tirando de un carro que diseñó especialmente para el recorrido y en él cargó con su tienda de campaña, capaz de resistir vientos huracanados; su bolsa de dormir térmica, que le permitió soportar hasta los -40 grados centígrados del desierto salino; comida y seis bolsas con diez litros de agua, porque no allí no hay ningún lugar para abastecerse.,

