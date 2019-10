Los cementerios están cerrados hasta mañana

La Alcaldía de Santa Cruz cerró todos los cementerios municipales para limpiarlos y levantar escombros que pueda haber dentro de estos para que estén listos el 2 de noviembre, Día de Difuntos. La acción no fue bien recibida por parte de los dolientes que intentaban ingresar para acondicionar los nichos de sus difuntos.



Jorge Queirolo, director municipal de cementerios, dijo que este día será dedicado para ultimar detalles de limpieza en todos los camposantos, a objeto de que mañana los dolientes puedan asistir y encuentren a estos en formas adecuadas.



“Tuvimos problemas con algunas personas que quisieron ingresar, no obstante de que ya se había avisado con antelación de que ahora no iban a entrar a los cementerios las personas particulares. Mañana (domingo) van a poder ingresar para visitar a sus difuntos, el horario habilitado es desde las 7:00 hasta las 23:00”, señaló Queirolo.



Prohibiciones



El Concejo Municipal sancionó el viernes 30 de octubre la ley 146/2015 que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, y la celebración de fiestas con conjuntos musicales, equipos de sonidos y otros similares, desde las primeras horas de este sábado hasta la medianoche del lunes, dentro de los camposantos y en un radio de 200 metros a la redonda.



