Gobierno fija para abril pago del doble aguinaldo

El presidente Evo Morales, en una conferencia de prensa, dijo este lunes que las empresas privadas que encaran problemas podrán pagar el 100% del doble aguinaldo hasta abril. El mandatario descartó que este beneficio sea cancelado en cuotas y en base al haber básico como han pedido los empresarios privados.



De esta forma el mandatario boliviano dio por cerrado el debate de la flexibilización del segundo aguinaldo en Bolivia.



“La banca privada, como algunas empresas no tienen problemas, ellos van a pagar el 100% del segundo aguinaldo hasta diciembre de este año, para algunos sectores que han tenido problemas económicos se da plazo hasta fines de abril. Casi está definido que el segundo aguinaldo para empresas privadas que han tenido problemas pagarán el 100% a fines de abril, por tanto resuelto (este asunto)”, informó Morales.



El jefe de Estado añadió que apelará a la racionalidad del sector privado, en respuesta a la modalidad que utilizará el Gobierno para identificar a las empresas que están en condiciones de pagar el beneficio hasta diciembre y para las que no podrán hacerlo y se acogerán a la ampliación fijada por el presidente Morales.



COB no permitirá ampliación para grandes empresas



Octavio Urquizo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), aseguró que no aceptarán una ampliación para que las grandes empresas cancelen el doble aguinaldo esta gestión. Aclaró que la flexibilización acordada por el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia solo será aplicada a pequeñas y medianas empresas.



