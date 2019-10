15 puntos clave que marcan la agenda del presidente Obama

El presidente de EEUU, Barack Obama, delineó en su discurso sobre el Estado de la Unión cuáles serán las políticas que marcarán su agenda para el 2015. Durante una hora de discurso, Obama abarcó quince puntos claves:



1. El fin del embargo a Cuba. Obama dijo que el Congreso debe empezar "este año" a levantar el embargo comercial a Cuba, siguiendo su cambio de política hacia la isla, que "tiene el potencial de acabar con un legado de desconfianza" en el continente americano.



2. Ciberseguridad. "Ningún país extranjero, ningún pirata ("hacker")" debería poder apagar las redes informáticas de Estados Unidos, dijo Obama, y por ello pidió al Congreso que apruebe una ley contra los ciberataques, los robos de secretos comerciales o datos financieros, así como las usurpaciones de identidad.



3. Reducción de déficit y menos desempleo. El presidente de EEUU presumió de resultados económicos: su política ha permitido el mayor crecimiento y creación de empleo desde 1999, la reducción del déficit en dos tercios, mercados de valores en alza y más personas con cobertura sanitaria asequible.



4. Economía para las clases medias. La idea de una "economía para la clase media" marcó el discurso de Obama, que pidió al Congreso que apruebe un aumento de los impuestos a los más ricos y las grandes entidades financieras para recortar los tributos a la clase media.

Con su plan, el presidente estadounidense pretende recaudar 320.000 millones de dólares en diez años y reducir en 175.000 millones los impuestos para ayudar a las familias trabajadoras.



5. Más medidas sociales. Anunció ayudas de 3.000 dólares a familias con hijos en edad preescolar, una ley que permita siete días de licencia por enfermedad pagada y mayor dureza contra las empresas que no cumplen con el pago del salario mínimo.



6. Incidentes en Ferguson y Nueva York. En un su discurso anual, Obama recordó los disturbios raciales en Ferguson (Misuri) y Nueva York tras la muerte de afroamericanos a manos de policías en circunstancias controvertidas.



7. Reforma migratoria. Obama volvió a pedir al Congreso una reforma migratoria que confirme la tradición de Estados Unidos como "nación de leyes y nación de inmigrantes".



8. Cerrar Guantánamo. Ante un Congreso bajo control republicano, Obama prometió que "no desistirá" hasta cumplir con su promesa de cerrar el penal de Guantánamo (Cuba), donde aún quedan 122 detenidos.



9. Lucha contra el Estado Islámico. El mandatario volvió a pedir al Congreso que apruebe una resolución para usar la fuerza contra el Estado Islámico (EI) y dotar de base legal a la ofensiva, aunque se reservó el derecho a actuar "unilateralmente" si es necesario.



10. China sin marcar la pauta. Obama pidió hoy en su discurso del Estado de la Unión apoyo para aprobar tratados comerciales y no permitir a China marcar las normas en Asia, la región de mayor crecimiento económico del planeta.



11. No más sanciones contra Irán. Obama defendió la diplomacia y advirtió al Congreso de su país de que, si impone nuevas sanciones contra Irán, hará "que la diplomacia fracase" y se abra un camino hacia la "guerra", lo que debe ser "el último recurso".



12. Diplomacia contra Rusia. "El poder de la fuerza y la diplomacia" es para Obama la mejor herramienta con la que manejó Estados Unidos la crisis de Ucrania, tras la cual, "Rusia está aislada y con su economía en ruinas".



13. Fondos para el cáncer y la diabetes. Obama solicitó fondos al Congreso para iniciar una "nueva era" y lanzar una iniciativa de medicina de precisión, que permitiría acercar al mundo la cura de enfermedades, como el cáncer y la diabetes.



14. Cambio climático. Estados Unidos debe impulsar la acción internacional contra el cambio climático, a juicio de Obama, quien advirtió que no hay "mayor amenaza para las futuras generaciones que el cambio

climático".



15. Mejorar el acceso a la educación. El Congreso recibirá un plan para reducir "a cero" el coste de los "community college" (centros públicos de educación superior), de forma que los dos primeros años puedan ser gratuitos para los más de nueve millones de estudiantes con buenos resultados académicos que podrían beneficiarse de esa medida.