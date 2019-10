6 razones de Obama para no perpetuarse en el poder

En un discurso ante la Unión Africana, Barack Obama expresó que podría ganar por tercera vez la Presidencia de Estados Unidos pero descartó esa posibilidad mencionando al menos seis argumentos, que van desde el respeto a su Constitución hasta seguir el ejemplo de Nelson Mandela.



En su histórica segunda gira por el continente africano, Obama se refirió al peligro que representa para la democracia que un líder pretenda mantenerse en el poder, cambiando las normas y alegando ser el único que puede mantener a esa nación.



Estos son los 6 argumentos que manifestó Obama para no buscar ser candidato de su país por tercera vez:



1. Respeto a la Constitución

Obama ya ganó las elecciones de 2008 y 2012, pero descartó ir por un tercer mandato, primero porque su Constitución se lo prohíbe. Aseguró que nadie, ni siquiera él, está por encima de la ley. “Estoy en mi segundo mandato. No puedo imaginar un honor más grande o un trabajo más interesante. Amo mi trabajo. Pero bajo nuestra Constitución, no puedo postularme de nuevo. De hecho, pienso que soy un muy buen presidente, creo que si postulo podría ganar. Pero no puedo. Hay mucho que quisiera hacer para mantener a Estado Unidos en movimiento, pero la ley es la ley y ninguna persona está encima. Ni siquiera el Presidente”, explicó.



2. Peligro de cambiar las normas para quedarse en el poder

“Cuando un líder trata de cambiar las reglas en el medio del juego sólo para quedarse en el cargo, se arriesga a inestabilidad y conflictos, como vimos en Burundi. Y esto es sólo un primer paso en un camino peligroso”, indicó.



3. Fallar como líder

El mandatario también indicó que los líderes que quieren quedarse en el cargo bajo el argumento de ser “la única persona que puede mantener esta nación”, más bien demuestran su fallo. “Si eso es verdad, entonces el líder ha fallado en construir una nación”, expresó.



4. Nelson Mandela y George Washington

Obama mencionó al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, y al fundador de su país, George Washington, como líderes históricos que agrandaron su legado al estar dispuestos a transferir el poder. “Vean a Nelson Mandela, Madiba, como George Washington, forjaron un legado duradero no sólo por lo que hicieron en su mandato, sino también porque estaban dispuestos a dejar el cargo y transferir el poder pacíficamente”, dijo.



5. Sangre nueva

El mandatario de Estados Unidos destacó que si bien se siente joven para continuar con su trabajo, el país es mejor con sangre e ideas nuevas. “Yo sigo siendo un hombre joven, pero sé que alguien con más energía y nuevas ideas será bueno para mi país”, señaló.



6. Más tiempo para su familia

Obama indicó que dejando la presidencia podrá tomar un paseo, sin la necesidad de estar resguardado por tanta seguridad y que tendrá más tiempo para su familia. “No sé por qué la gente se quiere quedar tanto tiempo en el cargo, especialmente cuando tienen mucho dinero”, acotó.