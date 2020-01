Sobre ‘ignorantas’

Desde 2009 circula una carta en internet que habría sido supuestamente escrita por “una profesora de lengua de un instituto público” demostrando que es incorrecto llamar ‘presidenta’ a la mujer que gobierna un país o alguna comunidad. La carta resucitó en los últimos meses con el título Sobre ignorantes e ignorantas: carta de una profesora con acertadísima y lapidaria frase final y se ha viralizado, no a través de correos electrónicos y blogs, como sucedió en 2009, sino mediante las cada vez más peligrosas redes sociales.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu) señala que el escrito “se basa en tres afirmaciones: que el participio activo del verbo ‘ser’ es ‘ente’; que la terminación ‘-nte’ que añadimos a los participios activos procede de ‘ente’ y que esa terminación se toma de ‘ente’ porque significa ‘lo que es’. Y ninguna es verdadera”.

Y ninguna es verdadera porque el participio activo ya no existe. “El único participio que actualmente tienen los verbos españoles es el perfecto”, explica la Fundéu, así que el de ‘ser’ no sería ‘ente’, sino ‘sido’. El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define a ‘ente’ como “lo que es, existe o puede existir”, pero desde el punto de vista de la filosofía; señala que su segunda acepción es ‘entidad’ (colectividad considerada como unidad) y, finalmente, significa “sujeto ridículo o extravagante”. ‘Ente’ es una palabra, puede ser un denominativo, pero no es sufijo. El que tiene esa categoría es ‘-nte’, que forma activos deverbales que antes eran llamados participios activos. ‘Ente’ como terminación es la primera conjugación del activo deverbal ‘-nte’.

Hasta aquí el artículo está bastante complejo y seguramente ya espantó a muchos lectores. Para los que se quedaron simplemente resta decir que los argumentos de la supuesta carta de la profesora de lengua están equivocados. No lo digo yo, que no soy lingüista ni mucho menos, sino la Fundéu. Eso sí, hay que reconocer que, con errores y todo, la carta está muy bien escrita. El problema es que su objetivo es innoble: mantener el uso del masculino incluso para los casos en los que nos referimos a una mujer.

En el caso de ‘presidenta’, el dilema está resuelto desde hace más de un siglo porque ya apareció en el DRAE de 1803 con esta definición: “La mujer del presidente o la que manda y preside en alguna comunidad”. Por tanto, es correcto decir ‘presidenta’ a una mujer que gobierna, como es el caso de Michelle Bachelet. Negarlo no es una cuestión de ‘ignorantas’, porque esa palabra no existe, sino de ignorantes, ignorantes machistas.