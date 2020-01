Denisse Arancibia: “El placer sexual es un derecho humano”

Carmen es una mujer de 35 años, 100 kg y nunca ha tenido un orgasmo. Su hermano Honorio quiere cambiarse de sexo. Ambos viven en la casa de su abuela, que trata de ‘arreglar’ la vida de sus nietos. Carmen, mientras intenta bajar de peso para complacer a la abuela, persistirá en la lucha de lograr ese primer orgasmo. Esta es la sinopsis de Las malcogidas, la película del género musical que la directora boliviana Denisse Arancibia estrenará en el Buenos Aires Film Festival (Bafici), el viernes 28 de abril.

Tras un largo proceso de siete años, Arancibia logra mostrar su segundo trabajo (en 2010 estrenó el filme de terror Casting, codirigida con Juan Pablo Richter).



Fue un largo proceso hasta terminar tu película, ¿en algún momento pensaste en tirar la toalla y desistir?

Fue un proceso de siete años, así que pensé en tirar la toalla muchas veces; pero soy terca, cuando se me mete algo en la cabeza difícil que abandone la idea. Además mi equipo, sobre todo mi productora Victoria Guerrero, tuvieron mucha fe en el proyecto desde el principio. El proyecto nació con estrella; el guion ganó distintas instancias en foros y mercados, tuvo una de las calificaciones más altas del jurado en la aplicación de Ibermedia (fondo que ganamos); esas cosas me alentaban a seguir.



¿Cómo te sentís ahora de poder estrenarla en una plataforma como el Bafici, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica?

Es lindo tener la oportunidad de estrenar la peli en una muestra internacional, me hace sentir bien el hecho de que la película provoca interés fuera del país. Es una gran oportunidad para representar a Bolivia y para que la película pueda verse en muchos países más.

La propuesta en cuanto a género de la película y la temática de la misma es bastante arriesgada para lo que se ha hecho en el cine boliviano desde sus inicios, ¿cómo nació la idea de hacer un musical que aborde estas situaciones en Bolivia?

La inquietud de hacer musical la tengo desde siempre, es un género que consumo y disfruto mucho; pero creo que Las Malcogidas es un musical alternativo y ha evolucionado tanto en todas las etapas de creación que ya no sé si encaja solamente en dicho género. Es más una comedia, ácida y con discurso.

¿Cómo has visto el tratamiento que se da en Bolivia últimamente a los hechos que trata tu película?

¿Creés que Las malcogidas puede abrir un debate al respecto?

La película habla de temas que en Bolivia todavía son polémicos: transexualidad, placer sexual y obesidad. Nuestra sociedad todavía es conservadora, desinformada e injusta a estos temas. Yo soy una mujer gorda y siempre he sido discriminada por ello. Nos da vergüenza hablar del placer sexual como un derecho humano. Y todos sabemos cómo nos va con temas como la transexualidad. Así que es urgente hablar de estos temas. Deseo que la película genere opiniones encontradas porque solamente así el discurso de la película llegará a la audiencia.



¿Qué experiencias te dejó la realización de la película? ¿Cómo es la experiencia para vos de hacer cine en Bolivia?

Me deja un sabor agridulce. Agrio, por un lado, porque hacer cine en Bolivia demanda muchos sacrificios, profesionales y personales; el cine sigue considerándose un hobby; no tenemos ningún apoyo estatal, no somos un oficio legítimo en nuestra sociedad. Pero mucho más importante es el sabor dulce que me deja esta experiencia; porque todo el proceso creativo y rodaje fueron maravillosos; las personas con las que tuve la suerte de trabajar fueron maravillosas; en Bolivia la gente hace cine por pasión y eso te garantiza calidad técnica, creativa y humana. Es una travesía para pocos; hay que tener paciencia, claridad a la hora de tomar decisiones y mucho rigor para lograr un resultado óptimo. Espero que el resultado guste, espero que llegue al público; es una película con corazón, y creo que eso garantiza un buen resultado