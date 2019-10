La cita entre Obama y Castro está prevista para el sábado en la mañana

Los presidentes de EEUU, Barack Obama, y Cuba, Raúl Castro, dialogarán mañana en el marco de la Cumbre de las Américas a la que ambos asisten en Panamá, anticipó este viernes la Casa Blanca al reiterar que no hay programado por ahora un encuentro formal entre ambos.



"Anticipamos que (Obama y Castro) tendrán un diálogo mañana en los márgenes de la Cumbre", explicó a los periodistas el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes.



El asesor de Obama dijo después que los dos líderes coincidirán esta noche en la ceremonia oficial de inauguración de la Cumbre y en la cena a la que asistirán los mandatarios del continente, pero aclaró que no prevé un diálogo entre ellos este viernes, sino mañana, sábado.



Rhodes no dio detalles de la hora del encuentro entre Obama y Castro ni de cómo será la "estructura" de su reunión.



Contacto telefónico



Sobre la conversación telefónica que mantuvieron Obama y Castro el miércoles antes de la Cumbre, Rhodes precisó que estuvo centrada en revisar el proceso para la histórica normalización de las relaciones diplomáticas bilaterales anunciado en diciembre.



No quiso aclarar el asesor de Obama quién llamó a quién, pero anotó que fue una llamada realizada "de mutuo acuerdo".

La de este miércoles fue la segunda conversación telefónica entre Obama y Castro tras la que ambos mantuvieron el pasado 16 de diciembre, un día antes del anuncio sobre el acercamiento bilateral.



El esperado primer cara a cara entre Obama y Raúl Castro llegará tras otra histórica reunión protagonizada este jueves por el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, que fue la de más alto nivel entre los dos países desde 1958, tal como confirmó hoy Rhodes.



Según informó anoche el Departamento de Estado, Kerry y Rodríguez coincidieron en que se han hecho "progresos" hacia la normalización diplomática y expresaron que van a continuar trabajando para resolver los "asuntos pendientes".



Kerry y Rodríguez hablaron sobre el restablecimiento de las relaciones y la apertura de embajadas en La Habana y Washington, y acordaron "continuar conversando sobre esos temas", explicó hoy a Efe un funcionario de la Cancillería cubana.



En cuanto a un posible anuncio de la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, tras la recomendación a favor enviada por Kerry a la Casa Blanca, Rhodes reiteró hoy que Obama todavía no ha tomado una decisión y que sus asesores continúan revisando el asunto.



Rhodes no descartó que la decisión de Obama se anuncie hoy o mañana e insistió en que la evalución de la Casa Blanca se basará en "hechos" que determinen si Cuba ya no debe ser considerado un país patrocinador del terrorismo.



Cuba reclama su salida de esa lista, en la que aparece cada año desde 1982, pero no lo considera una "precondición" para retomar las relaciones bilaterales con EEUU y reabrir las embajadas en las respectivas capitales, aunque los expertos coinciden en que sería un paso muy importante hacia la normalización diplomática.