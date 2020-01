Gobierno no ve impacto si Drillmec pelea por taladros

El Gobierno no ve riesgos en las relaciones internacionales del país, en caso de que la empresa italiana Drillmec Spa inicie procesos al Estado por la paralización o la anulación (si fuera el caso) del contrato con Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la compra de tres taladros.

“No hay que hacerse mucho drama en estas situaciones. Lo único que hay que hacer es seguir las cláusulas. Si la empresa italiana no está de acuerdo, tiene todo el derecho de aplicar las cláusulas del contrato que crea convenientes, para representarlas. Así como el Estado boliviano, también tiene todo el derecho de reclamar si no está de acuerdo con la postura de la empresa. Esto es normal, no va a afectar para nada las relaciones económicas”, sostuvo ayer el ministro de Economía, Luis Arce.

La autoridad añadió que en los portales digitales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) o del Banco Mundial (BM), se emiten diariamente resoluciones con temas de conflicto o con inversión extranjera directa.

Las observaciones

El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, dio a conocer el martes que identificó observaciones jurídicas, administrativas y técnicas en la compra de tres taladros para YPFB, durante el proceso de adjudicación que se inició en abril de 2016, con la empresa italiana Drillmec, por un valor de $us 148,8 millones.

Dejó en manos del directorio de la estatal petrolera la toma de acciones legales y la identificación de los responsables de un presunto incumplimiento de deberes. Para hoy está programada la reunión de directorio en Santa Cruz, donde se abrirá el sobre cerrado del informe de Transparencia.

Según un informe de la agencia noticiosa ANF, el 10 de octubre de 2016 se recibió en sobre cerrado las propuestas de las empresas Drillmec, LSPE, Sclumbergert, Oil Works, National Oillvell Varco, Honghua y Process Economía. La ganadora Drillmec presentó seis fotocopias simples de los documentos que eran requisitos en dicho formulario.

Posibles demandas



En enero, cuando YPFB frenó el contrato firmado el mes anterior, Drillmec advirtió con representaciones diplomáticas y acciones legales.



“Las observaciones de falta de transparencia y supuesto sobreprecio dañan la imagen de Drillmec y del Estado italiano, lo cual será presentado a su Gobierno por los canales diplomáticos correspondientes”, destaca la misiva firmada por su ejecutivo, Simone Trevisani.

Más adelante, menciona que los accionistas que cotizan en la Bolsa de Valores Italiana, procederían con acciones judiciales contra Drillmec “y nos empujarían a iniciar acciones similares contra nuestro contratante, cumpliendo el marco legal que regula las operaciones bursátiles en Italia”