Evo buscará a Bachelet y Chile endurece medidas

El presidente Evo Morales afirmó ayer que intentará comunicarse con su colega chilena, Michelle Bachelet, para solucionar mediante el diálogo los abusos que se cometen contra los transportistas bolivianos en los puertos de Arica y de Antofagasta, tal y como lo constató una comisión liderada por el canciller David Choquehuanca.



En contrapartida, la mandataria de Chile envió un oficio al Congreso en el que solicita su opinión sobre la decisión de Chile de eliminar el programa de exención de visas diplomáticas con Bolivia. Además, la Cancillería chilena entregó una segunda nota de protesta a Bolivia por la visita del canciller Choquehuanca a los puertos del norte de Chile, considerado por el Gobierno de Santiago como un viaje privado.



Posiciones

El presidente Morales recordó que se reunió en 2006 con el ex mandatario chileno Ricardo Lagos en una pequeña casa que tenía en la zona de Miraflores, y en la primera gestión de Bachelet ambos promovieron el diálogo basado en la agenda de los 13 puntos.



“Lamento que algunas autoridades de Chile intentan mostrar solo conflictos y no piensan en la integración de nuestras familias, en la unidad, en resolver las demandas sociales juntos”, afirmó el presidente.

En la presentación del informe de la delegación que viajó a Chile, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde y otros tres legisladores detallaron que los bolivianos sufren el pésimo estado de las rutas en la parte chilena, multas abusivas de los carabineros por mal estacionamiento, cierre de garajes para vehículos pesados, tratamiento discriminatorio de la carga boliviana, abandono en la provisión de servicios de higiene y alimentación durante las horas y hasta días de espera que deben enfrentar en los puertos, informaron las autoridades que viajaron a Chile.



Sin embargo, el presidente dijo que gestionará el diálogo con au colega Bachelet, de quien afirmó “no sabe” de los abusos que se cometen. “Intentaré comunicarme con ella para resolver por razones humanitarias estos temas, al margen de la nota oficial”, señaló el mandatario.



Por la tarde, el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Edgardo Riveros, entregó un sobre a la cónsul general de Bolivia en Chile, Magdalena Cajías, que contenía el segundo reclamo por el ingreso de las autoridades bolivianas a territorio chileno sin permiso oficial.



Por su lado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado será la encargada de analizar la petición de la presidenta Bachelet para que luego el hemiciclo se pronuncie. Similar procedimiento se efectuará en la Cámara de Diputados y de ser ratificado significaría -en la práctica- derogar el tratado. Esta decisión está circunscrita específicamente a los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales y no afectará -en modo alguno- "a los ciudadanos bolivianos en general, que si quieren venir a nuestro país continuarán siendo bienvenidos como ahora", como lo explicó el canciller chileno, Heraldo Muñoz