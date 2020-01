Gobierno acusa a mineros de buscar la privatización

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a mineros cooperativistas de promover una "privatización camuflada", dentro de uno de los 10 puntos de su pliego, que movilizó sus protestas la semana pasada. Ellos demandan la "libre asociación".



"El tema de fondo es camuflar el reingreso de empresas transnacionales y extranjeras, y entregarles sus áreas mineras, con la diferencia que esas áreas estarían liberadas por los privilegios que gozan las cooperativas. Es una privatización camuflada", denunció la autoridad.



Explicó que "algunas demandas son estructurales, porque replantean las políticas de Estado en cuanto al manejo de los recursos naturales, entonces no se puede poner en la misma bolsa todas las demandas y decir que son inatendibles, pero advertimos un puntos que es muy delicado, sobre los contratos de asociación, eso no se puede atender, porque no se entregarán las áreas de las cooperativas a empresas privadas".



A su turno el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sostuvo que hasta el miércoles se remitirá una respuesta escrita a los cooperativistas, detallando cuáles de sus peticiones son atendibles. Explicó que no existirá un llamado al diálogo, sino solo la entrega de esa documentación.



"Es ridículo lo que nos dicen los ministros, parece que nos quieren hacer aburrir y dejar de pasar esto. El Gobierno parece que siempre está esperando conflicto y después atender, yo espero que esto cambie en 2020 con otro Gobierno", detalló Federico Escóbar, presidente de Fedecomin La Paz.