Retiran acusación contra Leopoldo por el Porvenir

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) decidió retirar la acusación contra Leopoldo Fernández dentro del caso Porvenir, según una nota presentada esta jornada por la nueva presidenta de esa instancia, Amparo Carvajal, ante instancias judiciales.



"La activación y promoción de causas en en defensa de derechos humanos no puede resultar justa o devenir en un resultado justo si el procedimiento instaurado para la verificación de los hechos delictivos violatorios de derechos humanos y la determinación de los autores de esos hechos delictivos no se respeten derechos y garantías de los involucrados, no se generen actos eficientes de investigación ni se someten a causas de búsqueda de la verdad material en el marco del respeto al debido proceso y al juez natural", alega esa instancia.



Explica que "las principales víctimas e impulsores iniciales del proceso retiraron sus acusaciones y piden la absolución de los imputados, a quienes reconocen como inocentes o no responsables de los hechos de los que son juzgados".



Resalta además que "sentencia de condena a toda costa, no es lo mismo que justicia". El Ministerio Público pidió 30 años de cárcel para Leopoldo Fernández, Juan Marcelo Mejido, Herman Justiniano y Evin Ventura, acusados de los delitos de terrorismo y asesinato en grado de complicidad.



En su momento el exprefecto de Pando dijo a EL DEBER que "la posibilidad de volver a la cárcel para mí es aterradora, porque se me puede complicar el tema de salud y pondría en riesgo mi vida", al sufrir de cáncer, se le extirpó un riñón y tuvo tuberculosis.



En un breve contacto con EL DEBER, Carvajal dijo: "Le puedo asegurar a usted que el documento es real y que sí, he presentado esta mañana esa anulación para la acusación y me hago responsable de eso". Se anuncia para mañana una conferencia de prensa.



Documento presentado por la Asamblea:,