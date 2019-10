EEUU admite el pedido de extradición de Goni

El departamento de Estado de Estados Unidos admitió la solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a un año y siete meses de haberse presentando la documentación.



Con ese avance, se supera el filtro político y el trámite pasará al Departamento de Justicia que luego de evaluar los requisitos jurídicos del Ministerio Público de Bolivia se pronunciará al respecto, según aseguró el fiscal José Manuel Gutiérrez.



El fiscal admitió que hubo una demora del trámite debido a la relación política entre Bolivia y Estados Unidos y, por otra parte, a que el tratado bilateral de extradición suscrito entre ambos países no establece plazos perentorios para ninguna de las partes.



El procedimiento

Gutiérrez señaló que el Departamento de Justicia deberá realizar una evaluación documental de los argumentos y el último memorial presentado por el Ministerio Público y pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos jurídicos del tratado de extradición vigente.

De acuerdo a procedimiento, después habrá una audiencia a la que asistirán representantes del Boliva y las personas para quienes se solicita la extradición: Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.



Si el juez de Estaados Unidos considera pertintente, autorizará su extradición aunque esta decisión es susceptible de apelación ante otros tribunales.



La segunda solictud



En 2012, Estados Unidos rechazó la primera solicitud de extradición debido a que no se cumplieron los requisitos. En julio de 2014, la Fiscalía presentó la segunda solicitud y un año y siete meses después recién pasó el primer filtro.