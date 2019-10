Las diez frases de Iñárritu en la entrega del Oscar

Agradecimientos a sus esposas, hijos y hasta a sus mascotas; críticas de los guantes de Lady Gaga como si estos fueran de limpieza, y una broma de Sean Penn que desató polémica por un chiste migratorio, fueron algunos de los momentos que quedarán en la memoria de aquellos que vieron la premiación de los Oscar.



Así fue como Sean Peen, el actor que visitó varias veces Bolivia para interceder ante el Gobierno por la liberación del estadounidense Jacob Ostreicher, desató controversias en las redes sociales por realizar este chiste migratorio:



"¿Quién le dio una Green Card (permiso de residencia) a este hijo de p...?", dijo Penn antes de que Alejandro González Iñárritu recibiera su tercera estatuilla de la noche.



Muchos usuarios en las redes sociales criticaron a Sean Penn pero el director mexicano aceptó cómicamente el comentario que hizo su amigo.



"Sean y yo tenemos esa brutal relación. Cuando hicimos "21 Grams" siempre estaba con ese tipo de bromas. Yo no lo encontré ofensivo, me resultó muy gracioso", señaló González Iñárritu.



Conoce algunas de las frases más destacadas del director mexicano al subir al escenario tres veces en la noche de los Oscar, donde ganó cuatro estatuillas por la película Birdman.



1. Ropa interior

"Hoy esta noche llevo la ropa interior original de Michael Keaton, gracias, huele mal, pero funciona, aquí estoy, gracias Michael".



2. Héroes e ideas brillantes

"Detrás de esta película hay verdaderos héroes, pero la idea era realmente loca. Un guión sobre un hombre de mediana edad, cruzado de piernas, no podía ir a ningún lado y aquí estamos".



3. Amor

"Me están recordando que agradezca a mi esposa. María, ya sabes que te amo".



4. Proceso creativo

"Todo el proceso ha sido maravilloso, no tuvimos una técnica sino que fue toda una aventura, la idea fue desquiciada, pensé que tal vez era la peor idea que había tenido porque no habíamos hecho nada parecido en nuestras carreras; sin embargo, había algo que yo tenía en el corazón y el punto de vista de la vida que ellos tenían me parecía importante, pero fue por el corazón en el plato”.



5. Sin comparaciones

"El arte verdadero, la expresión individual verdadera como el trabajo increíble de los directores nominados no puede compararse, no puede ser etiquetado y no puede ser vencido, porque nuestro trabajo solo lo juzga el tiempo".



6. Idioma

"Quieren que hable yo porque soy el que tiene el peor inglés, quizá el próximo año pongan algunas reglas en la Academia, dos mexicanos seguidos es muy sospechoso".



7. ¡Viva México!

"Quiero dedicarle este premio a mis compatriotas en México, ruego para que podamos encontrar y tener el gobierno que nos merecemos, a la generación de inmigrantes que están viviendo en este país, para que puedan ser tratados con el mismo respeto y dignidad que la gente que llegó antes. México tiene talento y esta noche ha quedado demostrado".



8. Guionización

"Comencé el guión hace tres años, esta loca idea, con ellos (los argentinos) y como están locos y escribimos juntos Birdman y por eso estaré toda mi vida agradecido de compartir esta experiencia con ellos".



9. Elenco de oro

"Queremos agradecer a nuestro increíble elenco, Emma, Zack, el maestro de maestros, Michael Keaton por hacer volar este film a toda la gente que nos ayudó, gracias por ver este filme loco".



10. Locuras y agradecimientos

"La idea era una locura, llegamos aquí no sé ni cómo. Gracias a mis hijos, a nuestros agentes y a todos los que nos ayudaron a hacer esta película".