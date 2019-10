La tecnología pisa fuerte en la quinta versión de la Ficad

En la quinta versión de la Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura y Diseño (Ficad), la oferta tecnológica es la que más se destaca.



Una revocadora, de industria italiana, que realiza con precisión el trabajo de cuatro personas es una de las novedades.



Mariano Del Río, gerente comercial de Imen Group para América Latina, indicó que el manejo de esta nueva tecnología es muy sencilla y que su costo oscila entre los $us 6.500 y los $us 8.000.



Las mezcladoras son otras de las novedades que la importadora Luzan trae al país.



Mayor capacidad, menor uso de energía y de fácil manejo, esta maquinaria, que se la puede comprar a partir de los $us 1.520, a criterio de Del Río es una buena opción para las empresas dedicadas a la construcción.



Si busca pulir los pisos y lograr un brillo que le permita mirarse la cara, la empresa Praxis Ingeniería cuenta con una pulidora destinada para el concreto y que tiene un costo de $us 38.800.



Si quiere cambiar las tejas de su vivienda la empresa Inbolteco le ofrece un novedoso sistema. Se trata de las tejas gran española a presión que no necesitan de cemento. Omar Espinoza, jefe comercial de Inbolteco, indicó que en el proceso de montaje se da una teja por encima de otra con un sistema de encastres.



Expectativas de negocios



Victor Hugo Suárez, gerente comercial de la Fexpocruz, indicó que ayer ingresaron más de 1.100 de personas y que en esta versión se busca superar las intenciones de compraventa de 2015 que fue de $us 7,5 millones.



“Para esta gestión esperamos llegar a los $us 8,5 millones. Es el segundo día de la muestra por lo que aún es prematuro saber si ya hay ventas concretadas o firmes intenciones de cerrar algún negocio”, dijo Suárez.



La muestra ferial finalizará el domingo y los horarios de ingreso son desde las 18:00 hasta las 23:00 y el costo de la entrada es de Bs 20 para las personas mayores y de Bs 10 para los menores. La feria se realiza en la Fexpocruz. /JCS