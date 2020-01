José Luis Exeni: “Frente a la guerra sucia, se dará información oportuna”

Aún sin fecha precisa, las elecciones de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional serán en octubre, y el Tribunal Supremo Electoral está analizando cambios en el reglamento, para que este sea un voto informado y no se repitan los errores de hace seis años. El vocal José Luis Exeni explica hacia dónde apunta el trabajo y en qué tareas se pondrá énfasis. Aún no se ha sellado la propuesta en sala plena, pero habla del debate técnico que hay en este momento.



_ ¿Qué cambios se ejecutarán para que haya un voto informado?

Estamos trabajando en un análisis normativo y queremos avanzar en dos caminos: una propuesta de reforma normativa específica a la Ley del Régimen Electoral, que nos permita tener más flexibilidad en el diseño de la papeleta o las papeletas, si fuera más de una. En este momento la ley establece que es una papeleta única para cinco votos diferentes y muchos candidatos. En 2011 había una papeleta muy grande, que era inmanejable para los electores, que confundía a la población. Segundo, queremos precisar bien los alcances de la difusión de méritos, que es responsabilidad exclusiva del Órgano Electoral.

En ese sentido, pretendemos que haya mayor flexibilidad para garantizar más espacios de conocimiento de los postulantes y de intercambio de criterios de ellos respecto a sus méritos, a propuestas que puedan tener. Sin embargo, está aún en evaluación técnica, no lo hemos tratado en sala plena.



Tenemos un reglamento para esta elección que es de 2011 y tenemos que hacerle varios ajustes para garantizar mayor difusión de las postulaciones no solo de medios masivos sino de espacios públicos de diálogo y de conocimiento para impulsar un voto informado. La elección es una elección compleja por su carácter y por tanto requiere un especial esfuerzo y dedicación para lograr que la ciudadanía tenga el conocimiento necesario para emitir su voto.



_ ¿Cómo lograrán que los candidatos sean más conocidos por el elector?

Todavía estamos en análisis técnicos, pero básicamente los principios tienen que ver con generar mayor espacio de visibilidad de los postulantes, aprovechar diferentes formatos, porque lo que se ha hecho básicamente son publicaciones en medios masivos, separatas, fichas curriculares de los candidatos. Quisiéramos utilizar otros, diversificar los formatos para difundir méritos, apostar mucho por los medios alternativos, una comunicación más interpersonal.



Es importante tener una estrategia específica de gestión de las redes sociales, donde hay amplio espacio de difusión e interacción con la gente, ya que han demostrado amplio potencial.



Quisiéramos no solo generar espacios de difusión, sino también de diálogo, que aparte de la difusión de información curricular de los postulantes, se los pueda escuchar, que se los pueda conocer de manera más directa y quizás en espacios públicos. Habrá que discutirlo bajo el principio de que tiene que ser una decisión equitativa , no puede haber ningún tipo de diferencias ni de privilegios para ninguno de los postulantes. Además, hay que explicar de manera más amplia la naturaleza del proceso y el tipo de autoridad que se está eligiendo, no son autoridades políticas, no son autoridades por partidos, tienen una especificidad y es importante que la ciudadanía tenga mayor conocimiento sobre la naturaleza de los cuatro órganos para los cuales se van a elegir autoridades. Quizás esa información faltó en el proceso de 2011.



En todo caso todo esto tiene relación con la primera fase del proceso, que es la preselección de postulantes en la Asamblea, que va a ser decisiva para el éxito de la propia elección.



_ Teniendo en cuenta su impacto ¿cuál será el lugar que van a tener las redes sociales?

Mantenemos los principios que hemos defendido en el reglamento del referéndum y es que no pensaremos en ningún tipo de regulación para las redes, pero sí en asumirlas como espacios con mucha potencialidad para la información; en este caso, para la difusión de méritos, establecer una estrategia más activa y más fuerte de presencia en las redes para generar mucha información y aprovechar estos espacios para darles visibilidad a los postulantes. Nuestra lógica es que frente a la guerra sucia, solo se puede poner la información oportuna, plural y amplia, y generar espacios de debate.



_ ¿La propuesta de modificación incluye la selección de postulantes?

No, porque esto está establecido en la ley, son cuatro autoridades distintas que se tienen que elegir, en el caso del TSJ tiene que haber tanto un hombre como una mujer, entonces son cinco votos diferentes. Quizás habría que dialogarlo con la Asamblea, pero ya será atribución de la propia Asamblea repensar en el número de postulantes, que parecieran demasiados en algunos casos.



_ ¿Se puede pensar en ampliar la institucionalidad que calificará a los postulantes?

Ese es un tema que lo tiene que evaluar la Asamblea, que tiene la atribución y el mandato para el proceso de preselección, entonces me imagino que ellos van a evaluar las diferentes propuestas que existen y ellos van a decidir cómo llevar adelante el proceso de preselección con un reglamento que lo tienen que definir muy pronto.



_ ¿Cuáles fueron los errores de la anterior elección?

En lo que corresponde a la competencia y a la labor del Órgano Electoral, tiene que ver con el diseño de la papeleta, con la información respecto a los méritos de los postulantes, con la información respecto a la modalidad del voto, un voto múltiple, con información respecto a la naturaleza y alcance de la elección; tiene que haber claridad sobre el tipo de elección, sobre modalidad de votos, sobre postulantes, y asumimos, como ya lo han anunciado autoridades de otros órganos del Estado, que la preselección de postulantes privilegiará los méritos, la experiencia, eso es importante como señal a la ciudadanía.



_ ¿Se sabe cuántas papeletas serán?

En 2011, era una sola papeleta muy grande que tenía a los cinco candidatos en un mismo espacio y la idea es pensar quizás en dos papeletas, pero es un tema que aún no lo hemos definido, estamos viendo opciones.



_ ¿Qué garantías habrá de que será un proceso transparente?

Técnicamente, en términos de la administración del proceso electoral, damos todas las garantías de un proceso transparente, técnicamente impecable, que da certidumbre y garantiza el respeto pleno a la voluntad de la ciudadanía. Esa es responsabilidad del Órgano Electoral, pero no solo de sus autoridades, sino también de los equipos que participan, los notarios; la garantía de transparencia el día de la votación está en los jurados electorales, que son ciudadanos elegidos por sorteo y técnicamente garantizamos la consistencia y la confiabilidad del padrón electoral con el que se va a votar