Evo promete la doble vía Oruro- Cochabamba

El presidente Evo Morales inauguró este lunes la doble vía La Paz- Oruro y aprovechó para prometer la construcción de más dobles vías en el país, como la que se prevé extender entre Caracollo y Confital, que forma parte de la vía entre Oruro y Cochabamba.



Este nuevo tramo busca fortalecer el eje central de integración interoceánico con las repúblicas de Chile y Brasil.



La ruta inaugurada este lunes se constituye en la primera carretera interdepartamental con estas características. La nueva obra reduce de cinco a dos horas el viaje desde la ciudad de La Paz hasta Oruro y viceversa.



La vía empezó a construirse en octubre de 2010 con una inversión de 312 millones de dólares, recursos financiados por la Corporación Andina De Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo de América Latina, el Gobierno y las gobernaciones de Oruro y La Paz.



"Estamos haciendo historia, es el primer tramo de doble vía de un departamento a otro departamento, La Paz y Oruro", aseguró el mandatario en el discurso que pronunció en Senkata.



Morales destacó la importancia de la nueva doble carretera que reduce los accidentes viales. "Ahora el camino pavimentado está terminado, ya no es problema, ahora para viajar será con menos accidentes, menos muertos, menos combustible y menos tiempo", expresó.



Recorrido de Evo en la ruta



El presidente Morales, acompañado del corredor Walter Nosiglia y una caravana partió desde La Apacheta (El Alto) hasta la rotonda del Casco Minero (Oruro), durante el recorrido el mandatario realizó escalas en las poblaciones de Kalamarca, Lahuachaca, Konai, Caracollo y concluyó en el Casco Minero con un gran recibimiento de la población orureña.



Bloqueos retrasaron la obra



La vía empezó a construirse en octubre de 2010 con una inversión de 312 millones de dólares, algunos problemas sociales retrasaron la conclusión de la vía, situación que fue criticada por el mandatario boliviano.



"Lamentablemente algunos hermanos nos bloquean, alcaldes que no dejan trabajar, eso nos ha perjudicado", dijo.



Características de la doble vía



La doble vía se divide en tres tramos: el primero que se dirige desde Senkata a Mantecani, construido por la empresa Santa Fe y Asociados; el segundo estuvo a cargo de Corsan Corviam y va de Mantecani a Sica Sica y termina en Lequepampa; mientras que el tramo tercero va hasta el Casco Minero de Oruro y fue construido por la empresa José Cartellone.



La carretera tiene una longitud de 203 kilómetros, un ancho de 10,5 metros por vía, cuenta con una capa base de 15 centímetros, una capa sub base de 25 centímetros y un concreto asfáltico con polímeros.



Además cuenta con una berma interna de un metro y una berma externa de 2,5 metros. Tiene seis retornos, 15 viaductos, 76 vacaductos (pasos de fauna), 12 puentes y un canal en Senkata.



Financiamiento de la carretera



Según datos de la ABC, la inversión total de la carretera asciende a 312,5 millones de dólares, de los que el 80% fue financiado por el Gobierno Nacional a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 14,4% provino de la Gobernación de La Paz y el 5,6% de la Gobernación de Oruro.





,

#DobleVía tiene 3 tramos desde Senkata en la ciudad de El Alto, hasta el Casco Minero en el departamento de Oruro. pic.twitter.com/8lYSYntkd7— Min. Obras Públicas (@mopsv_bolivia) febrero 2, 2015 n