Confirman que rechazaron a Ribera por su publicación

Una tensa conferencia de prensa se vivió ayer por la mañana en el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP), citada por Cergio Prudencio y Susana Bejarano, presidente y consejera de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (Fcbcb) que administra el centro cruceño.

La conferencia era para desperjar las dudas surgidas la anterior semana, cuando se canceló la designación de Eduardo Ribera como director del CCP.

Prudencio explicó que fue un largo proceso el que se llevó para proponer al Consejo de la Fcbcb a Ribera como director, y cuando se iba a oficializar este cargo, se conoció un post de Facebook del artista de hace un año, en el que comparaba el -entonces probable- traspaso de la fundación al Ministerio de Culturas como un nuevo caso de corrupción similar al del Fondo Indígena. “Es ahí que se quiebra la unanimidad que había en el Consejo de la fundación para esta contratación y se decide no dar curso a la misma”, explicó Prudencio.

A último momento

Prudencio dijo que esta cancelación fue ‘sobre la hora’ porque no se conocía cómo Ribera valoraba la institución que le ofrecía trabajo. “Es lamentable que no supiéramos de parte de él que no tenía un buen concepto de nosotros y que había hecho estas declaraciones sumamente atentatorias a la dignidad de la institución”.



Prudencio indicó que no se había firmado nada en términos administrativos, solo había un acuerdo verbal.

Debate

La conferencia fue seguida por una veintena de artistas y gestores que llegaron hasta la sala audiovisual del CCP, que le cuestionaron a Prudencio y a Bejarano de coartar la libertad de expresión y de querer colocar gente afín al MAS en el centro, algo que ambos negaron. Se los acusó también de forzar la interpretación de manera equivocada de algo escrito en las redes sociales hace un año para no designar al nuevo director.



Uno de ellos observó que a poca gente de Santa Cruz le interesa el cargo de director del centro, que ya lleva seis meses sin una cabeza oficial. Prudencio adujo esto al cambio de nombre que tuvo el lugar, ya que para él el término ‘plurinacional’ ha generado suspicacia y rechazo en su accionar. “Muchos piensan que el CCP es una cooptación del MAS, y no es así”, indicó.

“Lamentablemente en Santa Cruz hay términos que no se pueden mencionar”, dijo Prudencio, refiriéndose al de ‘descolonización’. “Aquí le sale sarna a todo el mundo cuando lo escuchan”, agregó.



Actualmente el Centro de la Cultura Plurinacional está a la deriva, ya que Xiomara Zambrana, que fungía como directora interina, renunció a este cargo ayer