Wilster corta relación con la prensa

Sin prensa hasta nuevo aviso. Así se resume el comunicado que emitieron los jugadores de Wilstermann tras el incidente entre el portero Raúl Olivares y el periodista de Games Over Deportes, Mauricio Miranda. Ambos gremios piden que los implicados se disculpen por sus acciones, pero hasta el momento no ha sucedido. El Círculo de Periodistas de Cochabamba (CPDC) también se ha pronunciado respaldando al periodista por la libertad de ejercer su trabajo.

La opinión de Miranda en su programa sobre una publicación que Olivares realizó en su cuenta de Facebook molestó al arquero, relató el comunicador a DIEZ. “Me amenazó por Facebook y me retó a pelear ‘como hombre’. Al día siguiente (martes) me llevó al vestuario y me increpó delante de todo el plantel”, añade. Una vez en el vestuario, Miranda le dijo que entendió mal, pero ‘Araña’ Olivares se molestó más. “Me quitó los lentes y me empujó hacia la pared”, contó.

Sus compañeros separaron al portero chileno de Miranda y la situación no pasó a mayores. Sin embargo, tras salir del camarín Olivares fue abordado por otros medios y ante la pregunta sobre la supuesta agresión, volvió a increpar a Miranda. “¿Qué agresión física? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Tengo 30 testigos ahí que no te hice nada. Pero muestra la agresión física. Este muchacho está hablando mal del grupo y está mintiendo a la gente. Tiene que decir la verdad”, afirmó.

Un día después, el CPDC hizo público un comunicado brindando su apoyo a Miranda. “El CDPC rechaza la actitud del portero, quien agredió verbal y físicamente”, dice el encabezado del escrito. El gremio del periodista resolvió respaldar a Miranda tras sufrir “una cobarde agresión”, exigir disculpas de Olivares y se reserva el derecho de iniciar acciones penales correspondientes al caso. Se espera un nuevo pronunciamiento.

Olivares escribió en su Facebook sobre el tema

Comunicado de los jugadores de Wilstermann

Comunicado del CPDC

