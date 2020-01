Iván Uribe: “Cotas tiene la tecnología para proveer móviles”

De frente. Cree que no hay razón técnica, jurídica, normativa y regulatoria que justifique la negativa gubernamental para que Cotas y otras instituciones del sistema cooperativo de telecomunicaciones puedan proveer el servicio de transmisión de datos a dispositivos móviles. Califica la restricción de discriminatoria y ve falta de voluntad estatal para habilitar el cuarto operador de telefonía móvil.



_ ¿Cuál es el escenario y la tendencia actual de la telefonía fija en Santa Cruz?

Hoy en día, a escala global, la telefonía fija está en franca caída y está posicionada en el sector empresarial y de servicios.



En Bolivia, existen más de 10 millones de teléfonos móviles en funcionamiento -la mayoría son teléfonos inteligentes- mientras que el total de teléfonos fijos en todo el país es de 786.000 líneas. Para marcar una referencia en cuanto al servicio fijo/móvil, por cada 100 teléfonos celulares en operación, hay 7 líneas telefónicas. El tráfico de llamadas en los aparatos móviles es abrumadoramente mayor que el tráfico de voz en la telefonía fija.



En los últimos 15 años, la cantidad de líneas fijas a escala nacional ha tenido un crecimiento del 30%. En cambio, en este mismo periodo, el incremento de líneas móviles superó el 2.000%.



En consonancia con la tendencia mundial, en Bolivia el producto predominante del mercado es el móvil -voz y datos-, con 55% del total de ingresos en materia de telecomunicaciones, frente a los ingresos inferiores alcanzados en el país por servicios de interconexión, larga distancia, internet fijo, televisión por cable, entre otros sistemas.



Este es el foco de preocupación de las cooperativas de telecomunicaciones del país, no solo de Cotas, porque hasta el día de hoy el Estado no nos da la posibilidad de participar en los servicios de telefonía e internet móvil.



_ ¿Una de las aspiraciones de Cotas es ingresar al servicio móvil ¿Tiene las condiciones y capacidad de inversión para encarar este proyecto?

Cotas tiene la tecnología instalada y la capacidad técnica, económica y operativa para inmediatamente proveer servicios móviles -telefonía e internet móvil-. Creemos que no hay razón técnica, jurídica, normativa y regulatoria que justifique y respalde una negativa gubernamental para que Cotas y otras cooperativas de telecomunicaciones del país puedan proveer el servicio de transmisión de datos a dispositivos móviles.



En Bolivia, solo las cooperativas de telecomunicaciones no tienen autorizado proporcionar este servicio que está abierto a operadores privados y a la empresa estatal.

Vemos un acto discriminatorio, ya que los operadores privados han obtenido licencias para operar servicios, tradicionalmente provistos por las cooperativas. Resulta paradójico que Cotas, siendo una cooperativa local, no pueda participar del servicio de conexiones móviles de internet (95% del mercado) en manos de operadores extranjeros.

No hay un principio de reciprocidad porque Cotas y las cooperativas tienen limitaciones para ingresar al servicio móvil, pero todos los operadores móviles tienen acceso a todos los servicios fijos. Ni en la Ley de Telecomunicaciones ni en la Ley de Cooperativas no existe nada que nos prohíba participar en los servicios móviles. Desconocemos los motivos, pero nos cierran todas las puertas.



_ ¿Cuál es la tendencia de conexiones de internet (fijas y móviles) en Santa Cruz?

La tendencia de las telecomunicaciones a escala global ha sufrido una mutación con la migración de los servicios de voz hacia los servicios de datos. Según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el 95% de las conexiones de internet en Bolivia se hacen a través de dispositivos móviles. El 5% restante se conecta al ciberespacio mediante conexiones fijas.

Cotas no participa de ese 95% del mercado de internet móvil porque las autoridades no lo permiten, pese a insistentes requerimientos realizados. Por algún motivo desconocido no se les da las mismas condiciones a las cooperativas para participar y competir en el mercado de servicios móviles.



_ ¿Cuáles son los proyectos que tiene Cotas en internet frente a los operadores vigentes en el mercado?

En el internet fijo domiciliario y empresarial tenemos un liderazgo muy fuerte. Queremos que nos dejen participar en el servicio de internet móvil. El modelo de negocio está listo y queremos que los jóvenes y los habitantes cruceños puedan tener el servicio inalámbrico y no llegar a su casa para acceder.

Tenemos cubierta la ciudad con fibra óptica y lo que necesitamos es la plataforma móvil para aprovechar esa infraestructura y colocar radiobases para poder irradiar la señal inalámbrica y democratizar el nivel de conectividad en el espectro departamental. La pretensión es competir para que el acceso de internet tenga menor costo para la población.



_ ¿Cuál es la lectura de la posición de la ATT sobre el cuarto operador de telefonía móvil en el mercado?

Siempre se dijo que un cuarto operador en el mercado era necesario y que estaba destinado para que participemos las cooperativas como operadores en telefonía móvil. Vemos que no hay voluntad política y creemos que la población será beneficiada con un servicio de calidad y a un menor precio.



_ ¿En qué quedó la intervención de la ATT a TV cable de Cotas en Montero?

Cesó algunas semanas por efecto de una acción de amparo constitucional requerida por Cotas. Hay una sentencia que ordena la anulación de la resolución que había dispuesto la citada intervención