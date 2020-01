Fabriles lamentan que el doble aguinaldo se haya politizado

El dirigente de la Federación de Trabajadores Fabriles de Santa Cruz, Jaime Ávila, manifestó que el sector estaba convencido de que el tema del segundo aguinaldo es político y afirmó que cuando el proceso electoral se reactive en el país volverá el pago de este beneficio.



“Si en estos momentos hubiera una campaña política el segundo aguinaldo estaría garantizado. Cuando haya campaña política va a volver el segundo aguinaldo”, indicó Ávila a Unitel.



Añadió que el Gobierno ha organizado un complot con los empresarios, sector que, a decir de Ávila, no quiere compartir las utilidades con los trabajadores.



COD no se pronuncia



Este medio intentó comunicarse con el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, para recoger la posición del sector en torno al comunicado del INE; sin embargo, el dirigente no atendió al llamado telefónico.



El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció 4,43% entre julio de 2015 y junio pasado, mas dejaba una estela de 7 centésimas porcentuales que inhibirían, eventualmente, el pago del segundo aguinaldo, de acuerdo con un reporte el martes del estatal el Instituto Nacional de Estadística (INE).





Este es el informe que emitió en INE

Información oficial del INE