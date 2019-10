Arranca el debate con 5 de los seis candidatos

Cinco de los seis candidatos a rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ya están en el salón Pedro y Rosa participando del debate organizado por el diario EL DEBER.



Alfredo Jaldín, Saúl Rosas, Waldo López, Sergio Justiniano y Gustavo Coimbra están presentes. El director de este medio, Pedro F. Rivero Jordán, dio la bienvenida a los presentes y pidió que el fin de semana se limpie el campus universitario lleno de panfletos y banderas.



Pese a que había confirmado su asistencia, el candidato Miguel Cadima hasta el momento no ha llegado.



El diálogo se transmite en directo por la web de EL DEBER, la EL DEBER Radio y Canal 11.



El debate cuenta con la participación Mónica Salvatierra y el analista Gustavo Pedraza y en este momento los candidatos exponen brevemente sus propuestas.



"Hemos logrado acreditar más carreras que en toda la historia de la Uagrm. Vamos a destinar los recursos para la investigación. Va a pasar la época de las construcciones", planteó Saúl Rosas.



Por su parte, Alfredo Jaldín propone más investigación. "Los edificios no ayudan en acreditación", advirtió el candidato, además de criticar la corrupción en la universidad, por lo que plantea recuperar calidad académica.



El candidato Gustavo Coimbra dijo que hará énfasis en maestrías para docentes a fin de elevar el nivel de calidad de la educación en Uagrm.



A su vez, el candidato Sergio Justiniano consideró que se debe defender el Pacto Social para obtener mayor desarrollo en la región.



Waldo López argumentó que no toda la comunidad universitaria está metida en la "politiquería", por lo que apostará a la actualización de los docentes, además de incentivos salariales.



