Alcaldes justifican ausencia en reunión por el desastre

Alcaldes como el de El Puente y la de San Juan y el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y alcalde de Cabezas, Rodolfo Vallejos, justificaron la ausencia de varios de ellos en la reunión con la Gobernación para tratar el tema de la emergencia a raíz de la escasez de lluvias que ha provocado una sequía casi general en las áreas rurales del departamento.



Ángel Copa, alcalde de El Puente (Guarayos), dijo “no sé por qué no nos invitaron, ni porque somos demócratas” tras la pregunta del porqué no asistieron al encuentro organizado por la Gobernación y en el cual se tocó el tema de las pérdidas por sequía y reprogramación de créditos por parte de entidades financieras.



“Nosotros estamos entre los más afectados con más del 50% de pérdidas y por eso hemos declarado emergencia en todo el municipio”, apuntó la autoridad edil. En Ascensiónde Guarayos, en la Alcaldía se aseguró que el gobierno municipal ascensioneño estuvo en la reunión representado por el director de Desarrollo Productivo, Jaime Vásquez.



La alcaldesa de San Juan (Ichilo), Blanca Salvatierra, afirmó que no recibió ninguna comunicación para asistir y dar cuenta de los problemas que afectan al sector productivo, debido a la sequía y a los incendios. Agregó que han asignado recursos para auxiliar a los afectados por el fenómeno natural hasta que llegue ayuda de los niveles de gobierno a los cuales se recurrió por la grave situación que se presenta.

Marcial Cruz, burgomaestre de Pailón, manifestó que nadie lo llamó al encuentro para tratar el tema de los productores agropecuarios de la región.



Oficial

A su vez, el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Luis Alberto Alpire, sostuvo que la reunión era parte de una agenda aprobada en reuniones previas, desde el 15 de julio, entre gente de la CAO y de los pequeños productores. En la reunión del 21 de julio se acordó una nueva cita para el 10 de agosto con técnicos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) a fin de que los 16 municipios con problemas reciban asesoramiento de cómo llenar requisitos establecidos en la norma vigente para tener apoyo en la emergencia.

Explicó que debido a la inasistencia del miércoles, se determinó citar a una nueva reunión para el miércoles que viene (15:00) en la oficina del COE, de la Gobernación