Aprehenden a sujeto por la desaparición de Zarlet

Ayer se aprehendió a Ever Isidro L. L., de 26 años de edad, dentro de la investigación por la desaparición de Zarlet Clavijo Martínez en 2012. El Ministerio Público acusa al sujeto por los delitos de pornografía y estupro, tras el allanamiento de un domicilio en la zona de Villa Fátima.El acusado sería la última persona que tuvo contacto con Clavijo y habría tenido una relación sentimental, de acuerdo a la fiscal Karina Cuba que investiga la desaparición de la menor. Encontraron unas fotografías de ella en la vivienda."Se ha retomado el caso después de bastante tiempo y se logró aprehender a una persona Ever Isidro L. L. acusado por los delitos de estupro y pornografía precisamente porque hemos determinado que hay elementos contra esta persona", aseveró la investigadora.Zarlet salió de la oficina de su madre, situada en la avenida 16 de Julio, rumbo a su domicilio en el barrio de Obrajes, pero hasta la fecha no se sabe su paradero. Existe mucho misterio en torno al hecho, al grado que en su momento la Policía dio por cerrado el caso.